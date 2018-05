Inter | arriva la sorprendente proposta di Jorge Mendes

Internazionali : in bici e con i mezzi pubblici - come arrivare al Foro Italico senza l'incubo del parcheggio : ... sulla viabilità, sul modo più comodo per arrivare ai campi di terra rossa fra i più prestigiosi al mondo. E il consiglio è quello di lasciare la macchina a casa , tutta la zona intorno ai campi e ...

Inter - è ufficiale : dalla Lazio arriva Stefan De Vrij. Per lui 4 milioni l'anno : Il primo grande colpo del calcio mercato di quest'estate è messo a segno dall' Inter che si aggiudica Stefan De Vrij . Il difensore era in scadenza di contratto con la Lazio e ha firmato un accordo ...

NINA MORIC PERDONA LUIGI FAVOLOSO? "MAI RILASCIATO QUESTA InterVISTA"/ Arriva la smentita e minaccia querela : NINA MORIC PERDONA LUIGI FAVOLOSO? La modella croata lascia la porta aperta e non conferma la fine definitiva della loro relazione, rinconciliazione in vista? Lei smentisce duramente.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:58:00 GMT)

Inter - arriva De Vrij : contratto depositato. 4 - 2 milioni a stagione : Inter, arriva DE Vrij- L’Inter ha messo ufficialmente le mani su Stefan De Vrij. L’attuale difensore della Lazio lascerà la capitale al termine della stagione. Come riportato dai colleghi di “La Gazzetta dello Sport“, la società nerazzurra avrebbe già depositato il nuovo contratto del giocatore. LE CIFRE De Vrij, stando alle prime indiscrezioni, percepirà uno […] L'articolo Inter, arriva De Vrij: contratto ...

Inter - arriva la sorprendente richiesta di Spalletti per sostituire Cancelo Video : In casa Inter una delle priorita' per la prossima sessione di Calciomercato è sicuramente il riscatto di Joao Cancelo e Rafinha Alcantara, entrambi in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro, rispettivamente da Valencia e Barcellona. Però, mentre le trattative per [Video]il fantasista brasiliano sembrano a buon punto, con i blaugrana disposti a posticipare il riscatto al prossimo anno, trasformandolo da diritto in ...

Valigia sospetta all'aeroporto mentre arriva Mattarella - Intervengono gli artificieri : Firenze, 9 maggio 2018 - Una Valigia abbandonata nel parcheggio dell' aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze è stata fatta brillare dagli artificieri della polizia che, poco prima, l'avevano ...

XXV edizione del Concorso Violinistico Internazionale "A. Postacchini". Per la kermesse del violino arrivano le nozze d'argento : La serata sarà per la prima volta in streaming mondiale grazie alla collaborazione con la web radio Stazione 41. L'edizione XXV si concluderà il 16 dicembre alle ore 17 sempre al teatro dell'Aquila ...

Inter su Verdi - arriva la clamorosa richiesta del Bologna Video : L'Inter è pienamente concentrata sul campionato, anche perché dopo la netta vittoria [Video] sull'Udinese, alla Dacia Arena, per 4-0 è tornata in corsa per un piazzamento Champions, portandosi a due punti dalla Lazio quarta in classifica che, invece, ha pareggiato in casa contro l'Atalanta per 1-1, in un match che ha visto i biancocelesti perdere il fantasista brasiliano, Luis Alberto, uscito in lacrime per un infortunio muscolare. Una grave ...

Inter - c'è il piano per Rafinha : arriva l'offerta sorprendente al Barcellona Video : Anche ieri è stato grande protagonista nella vittoria dell'Inter sull'Udinese per 4-0 alla Dacia Arena, che ha permesso ai nerazzurri di portarsi a due punti dalla Lazio in zona Champions. Parliamo del fantasista brasiliano, Rafinha Alcantara, che ormai ha conquistato tutti con le sue giocate, anche il tecnico Luciano Spalletti, che inizialmente nutriva perplessita' visto che il giocatore non giocava una partita ufficiale da un anno. E, invece, ...

Inter - arrivano le cessioni sorprendenti per sistemare il bilancio Video : La settimana dopo la grande delusione per la sconfitta contro la Juventus [Video] che sembrava aver posto fine ai sogni Champions, la trentaseiesima giornata di campionato regala all'Inter nuove speranze per raggiungere il quarto posto. I nerazzurri battono l'Udinese [Video] facilmente alla Dacia Arena per 4-0 grazie alle reti di Ranocchia, Rafinha, Icardi e Borja Valero salendo a 69 punti e si portano a due punti dalla Lazio, che impatta in ...

Inter - contro l'Udinese arriva la scelta di Spalletti che fa discutere i tifosi Video : L'Inter sta preparando la prossima gara di campionato, che la vedra' affrontare l'Udinese alla Dacia Arena, nel match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Partita decisiva per la corsa Champions visto che i nerazzurri sono costretti a vincere se non vogliono dire addio in anticipo alle speranze di qualificarsi, anche se gia' adesso queste sono molto risicate. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, è quinta in classifica a 66 ...

"Vorrei arrivare al matrimonio egualitario. La stepchild adoption? Una battaglia superata". Intervista alla senatrice Monica Cirinnà : "Meglio frocio che fascista". La scritta sulla maglietta, caratteri bordeaux in campo grigio, colpisce prima ancora della stretta di mano, rapida e sicura. Guardi Monica Cirinnà venirti incontro e consideri: il corpo è politico e il vestito, in talune circostanze, dice più di mille discorsi. Lei sembra indovinare il pensiero. Nel libro "L'Italia che non c'era", pubblicato per Fandango a settembre scorso, la senatrice dem che ...

Inter-Spalletti - arriva il rinnovo : insieme fino al 2021 : Inter-Spalletti- L’Inter si prepara a blindare Luciano Spalletti. Come si legge sull’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la dirigenza nerazzurra sarebbe pronta a prolungare il contratto al proprio allenatore fino al 2021. Una scelta già presa a prescindere dall’ipotetica qualificazione alla prossima Champions League. PROGETTO A LUNGO TERMINE La sensazione è che l’Inter voglia costruire attorno ...