Inizia finalmente il rollout di Oreo sugli smartwatch Ticwatch E e Ticwatch E

Il Miracolo di Ammaniti - finalmente le serie italiane Iniziano a puntare sul mistero : L’immagine con cui parte Il Miracolo (dall’8 Maggio su Sky Atlantic) è una bomba, di quelle che da sole giustificano l’ideazione di un racconto: un commando irrompe nell’antro di un boss della ‘ndrangheta per catturarlo e lo trova immerso nel sangue, da capo a piedi. Tutto quel sangue, scopriremo poche scene dopo, è lacrimato da una statua della Madonna. Ci vuole poco per accertare che non ci siano trucchi, quella è una statua di plastica ...