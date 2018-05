Infortunio Khedira Juventus | fastidio muscolare nel riscaldamento | Allegri “risparmia”

JIVENTUS - Infortunio Khedira / Allarme rientrato? Con il tedesco la prudenza è d'obbligo : INFORTUNIO KHEDIRA, problema al ginocchio per il centrocampista tedesco durante Germania-Spagna, la Juventus è in ansia. Salterà la sfida contro il Real Madrid di Champions League?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 15:07:00 GMT)

Juventus - Infortunio Khedira/ “Sto bene : ecco perchè sono uscito” : infortunio Khedira, problema al ginocchio per il centrocampista tedesco durante Germania-Spagna, la Juventus è in ansia. Salterà la sfida contro il Real Madrid di Champions League?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 13:31:00 GMT)

Juventus - Khedira : 'La sostituzione? Nessun Infortunio - solo precauzione' : Dopo Alex Sandro e Chiellini, Allegri potrebbe ricevere un'altra brutta notizia dai propri giocatori impegnati in Nazionale. Preoccupano le condizioni di Khedira, costretto a lasciare il campo al 53' ...

Infortunio KHEDIRA/ Il ginocchio si piega e la Juventus è in ansia. Salta il Real Madrid? : INFORTUNIO KHEDIRA, problema al ginocchio per il centrocampista tedesco durante Germania-Spagna, la Juventus è in ansia. Salterà la sfida contro il Real Madrid di Champions League?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 00:25:00 GMT)

Infortunio Khedira - tegola Juve : il centrocampista out durante Germania-Spagna : Infortunio Khedira – Sono andate in scena le partite Amichevoli delle Nazionali, nel big match pareggio tra Germania e Spagna, 1-1 il risultato finale. Nel frattempo non arrivano buone notizie per la Juventus, Infortunio per il centrocampista Khedira, ko qualche minuto dopo l’inizio del secondo tempo, problemi al ginocchio per il bianconero. Il calciatore è uscito dal campo dolorante, accertamenti nelle prossime ore ma c’è ...