Indonesia | Papa | basta odio e violenze

"Prego per le vittime e i loro congiunti. Nel cuore di tutti trovino spazio non sentimenti di odio e violenza ma di riconciliazione e di fraternità", ha aggiunto il Pontefice. I kamikaze fanno parte ...

12.49 "Sono particolarmente vicino al caro popolo dell'Indonesia, in modo speciale alle comunità cristiane della città di Surabaya duramente colpite dal grave attacco contro luoghi di culto". Lo ha detto il Papa al Regina Coeli invocando il Dio della pace "per le vittime e i loro congiunti". E ancora:"Nel cuore di tutti cessi la violenza e ci sia spazio per la riconciliazione e fraternità". Un pensiero anche ai giornalisti impegnati a cercare ...