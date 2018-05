: #News #Indonesia, bilancio sale a 8 vittime - CybFeed : #News #Indonesia, bilancio sale a 8 vittime - CybFeed : #News #Indonesia, bilancio sale a 9 vittime - TelevideoRai101 : Indonesia, bilancio sale a 8 vittime -

E' salito ad almeno 9 morti e 38 feriti ildel triplice attacco contro chiese cristiane a Surabaya, in. Lo ha annunciato un portavoce della polizia locale. I tre attacchi bomba sono avvenuti in chiese differenti e almeno uno di essi sarebbe stato realizzato da un kamikaze. Al momento non c'è stata alcuna rivendicazione.(Di domenica 13 maggio 2018)