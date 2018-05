Indonesia | attentati Isis con esplosivo nelle chiese | 10 morti e 41 feriti | kamikaze

Indonesia - attentati kamikaze in tre chiese : dieci morti e più di quaranta feriti : Cinque kamikaze , tra cui una donna accompagnata dai due figli piccoli, si sono fatti saltare in aria questa mattina in tre chiese di Surabaya, la seconda città più popolosa dell’ Indonesia . dieci i morti e almeno quaranta i feriti , secondo le ultime informazioni rilasciate dalla polizia locale. Gli attacchi hanno preso di mira una chiesa cattolica, una pentecostale e una calvinista e non sono ancora stati rivendicati, ma l’ipotesi ...

