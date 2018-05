Indonesia | attacchi kamikaze contro tre chiese | almeno 11 morti | Isis rivendica

Attacchi contro chiese in Indonesia - Papa : “Cessino le violenze” : Attacchi contro chiese in Indonesia , Papa : “Cessino le violenze” Attacchi contro chiese in Indonesia , Papa : “Cessino le violenze” Continua a leggere L'articolo Attacchi contro chiese in Indonesia , Papa : “Cessino le violenze” proviene da NewsGo.

Terrorismo - torna la paura con gli attacchi a Parigi e in Indonesia : Un uomo armato di coltello uccide e ferisce in strada a Parigi. Tre esplosioni in sequenza devastano chiese cattoliche in Indonesia. Il Terrorismo torna a colpire e sembra avere la firma dell’Isis. Parigi Nella capitale francese è stato un sabato sera di paura. Un ventunenne russo nato in Cecenia ha ucciso un passante di 29 anni e ferito altre quattro persone prima di essere colpito a morte dalla polizia. È successo poco dopo le 20 e 30 nel ...