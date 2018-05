Indonesia | almeno 5 morti in attentati

Indonesia - attacchi kamikaze in tre chiese : almeno 10 morti | : Triplice attentato a Surabaya nella seconda città del Paese: colpite una chiesa cattolica, una pentecostale e una calvinista. 41 feriti. Nessuna rivendicazione ma è emerso che una delle 5 persone che ...

Bombe in tre chiese cattoliche in Indonesia : almeno 9 morti : Gli attentati compiuti da kamikaze, probabilmente terroristi islamici. Forse è la risposta all’intervento della polizia che nei giorni scorsi ha soffocato nel sangue una rivolta in un carcere vicino a Giakarta

Indonesia - esplode pozzo petrolifero : almeno 15 morti - decine di feriti : Un incendio è scoppiato in un pozzo petrolifero illegale in Indonesia: il bilancio è di almeno 15 morti e decine di feriti, secondo quanto confermato dalle autorità, e potrebbero esserci anche altre vittime non ancora individuate. Una colonna di fuoco alta 70 metri si innalza nell’aria sopra case e palme, in una piccola comunità nella provincia di Aceh, sull’isola di Sumatra. I vigili del fuoco stanno ancora lottando contro le ...