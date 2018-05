: Incidente sul lavoro alle Acciaierie Venete a Padova. Un incendio è divampato nel reparto fonderia, innescato dalla… - TgrVeneto : Incidente sul lavoro alle Acciaierie Venete a Padova. Un incendio è divampato nel reparto fonderia, innescato dalla… - CybFeed : #News #Incidente in acciaierie,4 operai feriti - partnerdigitale : Incidente in acciaierie,4 operai feriti 13.16 Grave incidente sul lavoro in Veneto. Quattro operai sono rimasti us… -

Gravesul lavoro in Veneto. Quattrosono rimasti ustionati, tre in modo molto grave nellevenete, a Padova. Secondo una prima ricostruzione, i lavoratori sarebbero stati investiti da una colata di materiale incandescente. I tre più gravi sono stati portati via con gli elioctteri nei centri grandi ustioni degli ospedali di Padova, Cesena e Verona.(Di domenica 13 maggio 2018)