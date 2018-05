Incendio in una casa nel Goriziano | madre e figlio morti a Grado

Grado - Incendio in una casa : morti madre e figlio - : Una donna 87enne e il figlio 51enne sono deceduti probabilmente soffocati dal fumo causato da un rogo divampato nella loro abitazione in provincia di Gorizia. Aperta un'inchiesta: dai primi ...

Incendio in una casa a Grado : morti madre e figlio : Il rogo è scoppiato attorno a mezzanotte e mezza in una villetta di Riva Foscolo. Ad aver perso la vita sono una donna di 87 anni e il figlio 51enne. Indagini in corso sulle cause

Incendio Atac : Una ragazza ustionata : Roma – Un ferito nell’Incendio dell’autobus Atac. Si tratta di una commessa di 25 anni, impiegata in un negozio in via del Tritone. E’ rimasta ustionata a un braccio nell’Incendio che questa mattina ha interessato un autobus dell’Atac. La giovane e’ stata ricoverata in codice giallo al San Giovanni. L'articolo Incendio Atac: Una ragazza ustionata proviene da RomaDailyNews.

Catanzaro. Incendio nel rione Fortuna morta Rosina Marchio : Tragedia in un appartamento nel rione Fortuna di Catanzaro. Rosina Marchio, 86 anni, è morta carbonizzata. La pensionata è stata avvolta

Milano - Incendio in un appartamento : morta una donna. «Il rogo partito da una sigaretta accesa» : Un incendio divampato in un appartamento ieri sera ha causato la morte di una donna a Milano, in zona Naviglio Grande. La vittima è un'anziana e il rogo si sarebbe originato, poco...

Cina - Incendio doloso in una sala Karaoke : almeno 18 morti : Le fiamme hanno distrutto un locale dove si praticava Karaoke. Le vittime sono almeno 18.Continua a leggere

Una donna è morta nel grande Incendio di un edificio vicino a Londra : Una donna è morta a causa di un grande incendio scoppiato in una struttura che ospita persone con disturbi specifici di apprendimento a Chingford, nel nord-est di Londra. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 2:15 di notte locali (le The post Una donna è morta nel grande incendio di un edificio vicino a Londra appeared first on Il Post.

Un aereo ha fatto un atterraggio di emergenza a Philadelphia per un Incendio al motore : una donna è morta e e ci sono dei feriti : Martedì 17 aprile un aereo della Southwest Airlines è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Philadelphia a causa di un incendio a un motore: una donna è morta e otto persone sono rimaste ferite. L’aereo, un Boeing The post Un aereo ha fatto un atterraggio di emergenza a Philadelphia per un incendio al motore: una donna è morta e e ci sono dei feriti appeared first on Il Post.

Caritas : Incendio Via Marsala - nessuna risposta dal Campidoglio : Roma – Monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma ha parlato al Sir. In merito all’Incendio di ieri tra le baracche di cartone, legno e altro materiale infiammabile nella cancellata esterna all’Ostello ‘Don Luigi Di Liegro’ della Caritas di Roma in via Marsala. La struttura esterna dell’ostello ha subito il crollo quasi totale del controsoffitto e dei corpi illuminanti. Uno degli operatori della ...