Incendio in una casa a Grado | morti madre e figlio

Incendio distrugge una casa : morti madre e figlio : Tragico Incendio a Grado, provincia di Gorizia: due persone - mamma e figlio, sono morte nell'Incendio scoppiato nel loro appartamento in Riva Foscolo. Come riferisce il quotidiano locale ilPiccolo sul posto sono intervenuti i...

Incendio in una casa nel Goriziano : madre e figlio morti a Grado : Incendio in una casa nel Goriziano: madre e figlio morti a Grado Incendio in una casa nel Goriziano: madre e figlio morti a Grado Continua a leggere L'articolo Incendio in una casa nel Goriziano: madre e figlio morti a Grado proviene da NewsGo.

Incendio Atac : Una ragazza ustionata : Roma – Un ferito nell’Incendio dell’autobus Atac. Si tratta di una commessa di 25 anni, impiegata in un negozio in via del Tritone. E’ rimasta ustionata a un braccio nell’Incendio che questa mattina ha interessato un autobus dell’Atac. La giovane e’ stata ricoverata in codice giallo al San Giovanni. L'articolo Incendio Atac: Una ragazza ustionata proviene da RomaDailyNews.

Catanzaro. Incendio nel rione Fortuna morta Rosina Marchio : Tragedia in un appartamento nel rione Fortuna di Catanzaro. Rosina Marchio, 86 anni, è morta carbonizzata. La pensionata è stata avvolta

Milano - Incendio in un appartamento : morta una donna. «Il rogo partito da una sigaretta accesa» : Un incendio divampato in un appartamento ieri sera ha causato la morte di una donna a Milano, in zona Naviglio Grande. La vittima è un'anziana e il rogo si sarebbe originato, poco...

Cina - Incendio doloso in una sala Karaoke : almeno 18 morti : Le fiamme hanno distrutto un locale dove si praticava Karaoke. Le vittime sono almeno 18.Continua a leggere

Cina - Incendio doloso in una sala Karaoke : almeno 18 morti : Cina, incendio doloso in una sala Karaoke: almeno 18 morti Le fiamme hanno distrutto un locale dove si praticava Karaoke. Le vittime sono almeno 18.Continua a leggere Le fiamme hanno distrutto un locale dove si praticava Karaoke. Le vittime sono almeno 18.Continua a leggere

Una donna è morta nel grande Incendio di un edificio vicino a Londra : Una donna è morta a causa di un grande incendio scoppiato in una struttura che ospita persone con disturbi specifici di apprendimento a Chingford, nel nord-est di Londra. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 2:15 di notte locali (le The post Una donna è morta nel grande incendio di un edificio vicino a Londra appeared first on Il Post.

Un aereo ha fatto un atterraggio di emergenza a Philadelphia per un Incendio al motore : una donna è morta e e ci sono dei feriti : Martedì 17 aprile un aereo della Southwest Airlines è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Philadelphia a causa di un incendio a un motore: una donna è morta e otto persone sono rimaste ferite. L’aereo, un Boeing The post Un aereo ha fatto un atterraggio di emergenza a Philadelphia per un incendio al motore: una donna è morta e e ci sono dei feriti appeared first on Il Post.

Un aereo ha fatto un atterraggio di emergenza a Philadelphia per un Incendio al motore : una donna è morta e otto persone sono rimaste ferite : Martedì 17 aprile un aereo della Southwest Airlines è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Philadelphia a causa di un incendio a un motore: una donna è morta e otto persone sono rimaste ferite. L’aereo, un Boeing The post Un aereo ha fatto un atterraggio di emergenza a Philadelphia per un incendio al motore: una donna è morta e otto persone sono rimaste ferite appeared first on Il Post.

Caritas : Incendio Via Marsala - nessuna risposta dal Campidoglio : Roma – Monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma ha parlato al Sir. In merito all’Incendio di ieri tra le baracche di cartone, legno e altro materiale infiammabile nella cancellata esterna all’Ostello ‘Don Luigi Di Liegro’ della Caritas di Roma in via Marsala. La struttura esterna dell’ostello ha subito il crollo quasi totale del controsoffitto e dei corpi illuminanti. Uno degli operatori della ...

Incendio devastante in una cartiera poco a sud di Avio : BRENTINO BELLUNO. Un furioso Incendio si è sviluppato stamane, sabato 14 aprile, in una cartiera di Brentino Belluno, poco oltre il confine regionale, a sud di Avio. E' accaduto nel deposito esterno, ...

Reggio Calabria - Incendio nella tendopoli dei migranti : arrestata una nigeriana. “È la mandante. Ha punito rivale in amore” : Stava rientrando dalla Francia ma l’hanno arrestata a Courmayeur, vicino al traforo del Monte Bianco dove le è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di concorso in strage con l’aggravante “di aver agito per motivi abietti e futili ed aver profittato delle circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la privata difesa”. È finita in carcere Lise Emike Potter, la nigeriana di 47 anni che, secondo la procura di Palmi, è ...

Lecce. Incendio - evacuata una palazzina : Lecce. Incendio, evacuata una palazzina – Momenti di paura a Lecce dove poco prima della mezzanotte un appartamento al quinto piano di una palazzina nel pieno centro commerciale della città, in via Oberdan, a pochi passi da Piazza Mazzini, ha preso improvvisamente fuoco. L’Incendio ha provocato panico anche nella strada vicina, invasa dal fumo acre proprio mentre in un bar si stava svolgendo una serata musicale con decine ...