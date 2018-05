Incendio in abitazione | tre persone soccorse dai vigili con l' autoscala | sono intossicate

Grado - madre e figlio morti nell'Incendio della loro abitazione : Pare che le fiamme si siano sprigionate in salotto, forse per cause accidentali come un corto circuito o un mozzicone di sigaretta lasciato acceso

Madre e figlio muoiono nell’Incendio della loro abitazione : Due persone, una donna e suo figlio, sono morte nell'incendio della loro abitazione a Grado, piccolo centro della provincia di Gorizia, in Friuli Venezia Giulia. Inutili i soccorsi, che sono giunti poco dopo la mezzanotte. Sul posto ancora i vicini del fuoco, che stanno cercando di appurare le cause dell'incendio, ancora sconosciute.Continua a leggere

Cremona - pensionato muore nell'Incendio della sua abitazione : Un pensionato di 82 anni, Luigi Aquilino, ha perso la vita nell'incendio che ha distrutto l'appartamento in cui viveva a Cremona, al primo piano di uno stabile in via Ghisleri 40, vicino al centro. Le ...