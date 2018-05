In Spagna vince Hamilton con doppietta Mercedes 4ª la Ferrari di Vettel Classifica

F.1 - GP di Spagna - Doppietta Mercedes - vince Hamilton : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna, quinta prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota inglese della Mercedes ha lasciato il comando della corsa solo per qualche giro, nel valzer dei pit-stop, salvo poi riprenderlo saldamente fino alla fine. A completare lottima giornata delle Frecce dArgento ci ha pensato Valtteri Bottas, secondo al traguardo. Sul podio la Red Bull di Max Verstappen, nonostante lolandese abbia rischiato a pochi ...

F1 - GP Spagna 2018 : gara. Doppietta Mercedes : Lewis Hamilton vince davanti a Valtteri Bottas - Sebastian Vettel quarto : Doppietta Mercedes a Barcellona. Lewis Hamilton ha vinto da dominatore il GP di Spagna. Un successo alla vecchia maniera, facendo una gara in solitaria dall’inizio alla fine. Alle sue spalle il finlandese Valtteri Bottas, completando il primo uno-due delle Frecce d’Argento in questo 2018. Sul terzo gradino del podio la Red Bull di Max Verstappen. Giornata da dimenticare per la Ferrari: Sebastian Vettel ha chiuso al quarto posto, ...

Formula 2 - GP Spagna. Vince Russel - gara più virtual che real : F2 a Barcellona, feature race condizionata da due contatti a distanza si sette giri che hanno visto sempre protagonista Mehri , MP Motorsport, che prima si tocca con Gunther, poi col compagno di ...

FORMULA 1 DIRETTA GP Spagna 2018/ F1 streaming video SKY e TV8 qualifiche : quale sarà la gomma vincente? : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp SPAGNA 2018 a Barcellona, circuito del Montmelò: cronaca e tempi delle due sessioni (oggi 12 maggio). Se nelle ultime tre qualifiche la Ferrari aveva avuto la meglio conquistando la pole position con Sebastian Vettel e monopolizzando in due occasioni la prima fila grazie a Kimi Raikkonen, qui a Barcellona la Mercedes ha tutte le carte in regola per tornare a dettare legge sul giro ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “La Ferrari lotta per vincere tutte le gare. Parlare ora di punti persi non ha senso” : Il Circus della Formula Uno torna protagonista nel prossimo weekend a Barcellona (Spagna), per il quinto round del Mondiale 2018. A due settimane dal rocambolesco GP di Azerbaijan, con il successo quasi per caso di Lewis Hamilton ed il quarto posto di Sebastian Vettel che ha consentito al britannico di scavalcare il tedesco della Ferrari in vetta alla classifica piloti, il Cavallino Rampante va in cerca di rivincite, forte anche del primato ...

F1 - GP Spagna 2018 : la Ferrari può vincere al Montmeló? I cinque motivi per centrare l’obiettivo : Dove eravamo rimasti? A quella Safety Car che ha cambiato le sorti del GP di Baku (Azerbaijan), ultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Una corsa nelle mani della Ferrari di Sebastian Vettel, trasformatasi improvvisamente e favorevole ai colori argentati di Lewis Hamilton, trionfatore quasi per caso di una gara dalle mille emozioni. E’ così che ci eravamo lasciati, dall’amarezza di ciò che avrebbe potuto essere ed invece non è ...

Jorge Lorenzo - GP Spagna 2018 : “Incidente? Una sfortuna per tutti - mi dispiace per Dovizioso. Ho guidato bene - vinceremo” : Jorge Lorenzo è stato uno dei protagonisti dell’incidente che ha caratterizzato il GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati si è scontrato con Dani Pedrosa e la carambola ha poi coinvolto anche il compagno di squadra Andrea Dovizioso. L’iberico ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non voglio parlare dell’incidente, è stato un’autentica malasorte per ...