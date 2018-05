In Italia quasi 1 milione di mamme sole con figli minori I dati Istat

Giro d'Italia 2018 - Froome perde l'elicottero e - quasi - il traghetto : Elia Viviani perde d'un soffio il terzo sprint ai danni di Sam Bennett Giro d'Italia 2018, tappa 8. Orari tv, percorso e favoriti Giro d'Italia 2018, Bennett trionfa a Praia a Mare. L'ordine d'arrivo ...

Infanzia - Save the Children : Italia paese vietato ai minori - oltre la metà non legge un libro - quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport : Un paese vietato ai minori, dove quasi 1 milione e trecentomila bambini e ragazzi[1] – il 12,5% del totale, più di 1 su 10 – vivono in povertà assoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport. Ma, soprattutto, un paese dove i minori non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative e spazi per svolgere attività sportive, artistiche e ...

Quasi 600mila Italiani lavorano meno di 10 ore alla settimana - donne e anziani soprattutto : Dal 2014 in avanti, ancor più dopo l’abolizione dei voucher, sono sempre più gli italiani in difficoltà a vivere di lavoretti (anche se rispetto al 2007, l’anno scorso risultavano essere il 20,3% in più)....

Protesi hi-tech - team Italiano pronto a lanciare sul mercato la mano bionica (quasi) perfetta : arriverà nel 2019 : Non è un organo costruito nei laboratori di Westworld, la serie con Anthony Hopkins prodotta da Hbo, ma lo ricorda molto. Si chiama Hannes ed è una mano bionica – realizzata in Italia nel Rehab Technologies Lab – che simula al 90 per cento i movimenti delle mani naturali. Un ulteriore passo verso l’uomo artificiale che, nel frattempo, avrà un impatto nella vita di tutti i giorni. Perché? Rispetto ad altri dispositivi realizzati ...

Quasi 9 Italiani su 10 non fanno caso ai costi delle bollette di luce e gas : Gli italiani non fanno caso a quanto pagano di bolletta, secondo quanto rileva il sito di comparazione dei prezzi Facile.it analizzando un campione di oltre 225.000 domande di nuova fornitura legate alle utenze domestiche tra gennaio e aprile...

“A luci rosse”. La rivelazione che non ti aspetti. L’amato cantante Italiano ci ha abituati (quasi) a tutto - ma questa volta ha fatto il botto. Ecco il suo primo film hard : “Posso permettermi quello che voglio” : Nel corso del tempo ci ha abituati a parecchie stravaganze. cantante affermato, vanta una carriera molto lunga, fatta di alti e bassi e una vita privata decisamente intensa e avventurosa. Non ha mai fatto mistero di essere bigamo, ad esempio. Ma non ha mai fatto mistero neanche di essere una grande appassionato dell’ars amandi e soprattutto di essere molto, ma molto, suscettibile al fascino femminile. Ma adesso ha deciso di dare una ...

Finita la stagione dell'influenza - quasi nove milioni gli Italiani colpiti : quasi 8,7 milioni di italiani colpiti e 160 morti: è questo il bilancio finale della stagione influenzale 2017-2018 ormai volta al termine, la più intensa degli ultimi 15 anni. Si è conclusa infatti, anche per quest'anno, la sorveglianza Influnet dell'Istituto superiore di sanità (Iss), che raccoglie i dati inviati dai medici sentinella. Nella stagione precedente, 2016-17, i casi totali furono 5,4 mln con 53 morti, ed ...

L’industria farmaceutica Italiana è pronta per il 4.0? La risposta è quasi : Foto: remix from National Human Genome Research Institue on Flickr.com. Credit Darryl Leja, NHGRI. License CC BY 2.0 È il più importante comparto farmaceutico a livello europeo, secondo solo alla Germania, con un export che supera il 70% della produzione totale. Ma il comparto farmaceutico italiano è pronto al passaggio verso l’industria 4.0? La risposta è che c’è ancora molto lavoro da fare. Questo, almeno, quanto emerso da una survey ...

Quasi 200 piloti via da AlItalia. E la compagnia non ne trova : Alitalia sta subendo un'emorragia di piloti. Nell'ultimo anno se ne sono andati tra i 150 e i 200 , su un totale oggi di circa 1.400, e l'esodo continua. Marco Veneziani, fondatore dell'Associazione ...

Meteo in peggioramento - ponte del Primo Maggio col maltempo su quasi tutta l'Italia : Il tempo sta gradualmente volgendo al peggio e questo weekend lungo grazie al ponte del Primo Maggio porterà su quasi tutta l'Italia temporali. Dopo le prime piogge nel fine settimana,...

Il M5S è nocivo e antisistema Quasi impossibile l'asse col Pd L'Italia è in un vicolo cieco. Analisi : L’attuale situazione politica italiana è talmente confusa che i commenti dei più grandi giornali e dei più grandi politologi si riassumono in un gigantesco: “Non lo so”. Ma se non possiamo prevedere il futuro possiamo almeno tentare di capire il passato Segui su affaritaliani.it

Terremoto Molise - avvertito in quasi tutt’Italia : da Ravenna a Catanzaro! Risentimento Mercalli del 6° grado in Molise [DETTAGLI] : 1/6 ...

Federalberghi - Ponti 25 aprile 1 maggio/ Quasi 8 mln di Italiani in vacanza. Super-ponte per il 34% : Per Federalbeghi nei Ponti del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del 1° maggio, Festa del lavoro, saranno Quasi 8 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 13:16:00 GMT)

METEO - CALDO ANOMALO IN Italia/ Previsioni : al Nord è quasi estate - temperature fino a 30 gradi : METEO, CALDO ANOMALO per aprile, come se a luglio ci fossero 40°: Milano, Torino e Trento le città più bollenti. E' arrivata l'estate sulla nostra penisola, con temperature sopra la media(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:56:00 GMT)