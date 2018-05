In Italia la laurea vale meno di un diploma : Direttamente sul web è comparsa, da qualche giorno, una lettera di una educatrice laureata che, dopo aver concluso il percorso di studi accademici, ha voluto esternare tutta la propria delusione e rabbia nei confronti di un sistema, quello Italiano, che non garantisce un ruolo ben preciso a tutti coloro che vorrebbero entrare a far parte delle istituzioni educative. La critica mossa verso questi organi specifici è stata quella di non saper dare ...

La "fuga dei cervelli" diventa esodo : laureati Italiani all'estero raddoppiati rispetto al 2012 : Spendiamo quasi 69 miliardi di euro per istruire i nostri giovani. Ma dopo la laurea, buona parte di questi ultimi decide di emigrare all'estero. La "fuga dei cervelli" dal nostro paese è tutt'altro che una novità, ma un recente rapporto pubblicato dall'Istat le fa assumere quasi le sembianze di un esodo.Secondo il cosiddetto "Bes", che per la prima volta include tra i suoi parametri anche la capacità del Paese di trattenere ...

Focus Eurostat - in Italia il 58% dei laureati lavora entro tre anni Video : Quanti sono i laureati che riescono a trovare un impiego entro 36 mesi dal conmento del titolo universitario? A rispondere al quesito è l'#Eurostat, pubblicando i risultati di una nuova ricerca al riguardo [Video]. Secondo l'Istituto di ricerca statistica europea, i dati rilevati presentano per il nostro Paese un profilo in leggero miglioramento, anche se la distanza rispetto agli altri partner internazionali resta purtroppo ancora elevata. ...

Eurostat - giovani Italiani senza futuro. Solo il 58% dei laureati trova lavoro : Anche se Eurostat certifica un piccolo miglioramento, per i giovani italiani non sembrano esserci prospettive rosee. Siamo lontanissimi dalle medie europee che sfiorano l'83%. Dietro di noi Solo la ...

Neolaureati ‘a spasso’ : In Italia solo il 58% trova lavoro entro 3 anni : Siamo penultimi nelle statistiche dell'Eurostat. Peggio di noi solo la Grecia, mentre in Germania il 92,7% dei Neolaureati lavora entro tre anni dal conseguimento della laurea.Continua a leggere

In Italia il 58% dei laureati trova lavoro entro 3 anni : penultimi nella Ue : Migliora lievemente la percentuale dei giovani laureati Italiani che risultano occupati entro tre anni dal titolo ma il nostro Paese resta molto indietro rispetto all'Europa: nel 2017 - secondo ...

Il 58% dei laureati in Italia lavora entro tre anni - ma siamo penultimi nella Ue : Il 58% dei laureati in Italia lavora entro tre anni, ma siamo penultimi nella Ue Il 58% dei laureati in Italia lavora entro tre anni, ma siamo penultimi nella Ue Continua a leggere

Eurostat : 58% dei laureati Italia lavora entro 3 anni - penultimi Ue : La percentuale dei laureati Italiani che risultano occupati entro tre anni dal conseguimento del titolo migliora, ma il nostro Paese resta indietro rispetto al resto d'Europa. Secondo Eurostat, ...

Italia penultima in Ue per giovani laureati : Il capitale umano scarseggia. L'Italia è il penultimo Paese dell'Unione Europea per la percentuale di persone tra i 30 e i 34 anni di età che hanno completato la loro educazione terziaria , hanno cioè ...

Italia penultima in Ue per giovani laureati : Bruxelles, 25 apr. , AdnKronos, - Il capitale umano scarseggia. L'Italia è il penultimo Paese dell'Unione Europea per la percentuale di persone tra i 30 e i 34 anni di età che hanno completato la loro ...

Ha un cancro al cervello. Laurea da brividi in ospedale. La storia di Olga commuove l’Italia intera e le sue parole sono un insegnamento per tutti. Ecco come ha realizzato il suo sogno : Olga D’Eramo, 50 anni, di Ovada, si è sentita male ed è stata ricoverata. La data della discussione era già stata decisa, ma lei non poteva raggiungere l’Università: è stata la commissione ad andare in ospedale e permetterle di realizzare il suo sogno. Ha conseguito la Laurea in Discipline psicosociali. Lo ha fatto a 50 anni, dopo un diploma di Dirigente di comunità e un posto da docente all’istituto Cnos di Alessandria. Ma l’aula magna ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 IL PAGELLONE E' il 'Pellegrini day' tra laureati e laureandi : Nel giorno degli 'studiosi' la vittoria della 'dottoressa' in Economia e Commercio si inserisce perfettamente. ILARIA BIANCHI 7.5 : Migliora di un secondo il personale in una gara che è tuttora un ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 – IL PAGELLONE E’ il “Pellegrini day” tra laureati e laureandi : FEDERICA PELLEGRINI 8: Lima mezzo secondo al personale nei 100 dorso e già questo basterebbe a dimenticare i brutti pensieri del giorno prima ma il finale è quasi strappalacrime. Ritrova dopo sette mesi i 200 stile libero in una apparentemente insignificante terza frazione della staffetta ma i suoi occhi sono gli stessi di chi incontra un ex di cui, in parte, è ancora innamorato. Chissà…. MATTEO RIVOLTA 7: Vince la sua gara e tanto di ...

Laureati - Italia "bocciata" dall'Europa : Italia 'bocciata' in Europa. Ma questa volta non si tratta di conti pubblici bensì di istruzione. Il nostro Paese, infatti, resta agli ultimi posti dell'Ue per numero di Laureati. Secondo i dati ...