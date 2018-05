In arrivo una serie tv prodotta da Harry Styles | un nuovo ruolo per il cantante dopo

Meteo - ciclone in arrivo : sarà una festa della mamma sotto la pioggia : Un poderoso ciclone Nord-Atlantico entro la serata di domenica raggiungerà l'Italia, interessando inizialmente le regioni di Nord-Ovest. Il tempo non migliorerà neppure la prossima settimana. Temperature in graduale diminuzione a partire da domenica e soprattutto da lunedì con valori termici diurni che torneranno sotto i 20 gradi su moltissime città.Continua a leggere

Windows 10 : con Redstone 5 in arrivo una ricerca locale migliorata [Immagine] : Nell’ultima build Redstone 5 rilasciata per gli utenti Insider iscritti nel canale di distribuzione fast, Microsoft ha migliorato la funzione di ricerca locale incorporata in Windows 10. Oltre alla Cloud Clipboard, al tema scuro nell’Esplora File e al supporto di Notepad a Linux, il team guidato da Dona Sarkar ha aggiunto una nuova e interessantissima funzionalità nella ricerca locale implementata all’interno di Cortana. ...

Una modalità cooperativa è in arrivo per Dragon Ball FighterZ : Bandai Namco ha da poco annunciato che Dragon Ball FighterZ riceverà domani una modalità cooperativa nuova di zecca, Party Battle, che sarà aggiunta al gioco tramite un update completamente gratuito disponibile per PS4, PC e Xbox One.Come riporta Videogamer.com, Party Battle permetterà a tre giocatori di unire le forze per affrontare alcuni boss, e la nuova FighterZ Cup farà invece guadagnare attraverso delle competizioni mensili dei preziosi ...

Xiaomi Mi MIX 2S in arrivo in una versione limitata “Art Special Edition” : Xiaomi Mi MIX 2S Art Special Edition è una nuova versione limitata che sarà in vendita in Cina il 10 maggio: stesse specifiche della variante top, ma con qualche aggiunta a sfondo artistico in collaborazione con il British Museum. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S in arrivo in una versione limitata “Art Special Edition” proviene da TuttoAndroid.

Destiny 2 : in arrivo una nuova patch : Nei giorni scorsi sono state rilasciate molte informazioni sull'attesissima espansione di Destiny 2 (la Mente Bellica) insieme alla nuova patch che arriverà l'8 maggio. Recentemente gli sviluppatori hanno condiviso nuovi dettagli.Come riporta Gamingbolt il Vault sarà incrementato di 300 slot (al posto dei 200 predefiniti), sappiamo anche che la tutte le emote a disposizione di un giocatore potranno essere scambiate in qualunque momento. La parte ...

Microsoft Outlook : in arrivo su Android una nuova barra di spostamento : Microsoft, tramite il Google Play Store, ha informato gli utenti Android delle novità che verranno introdotte durante il corso delle prossime settimane nell’applicazione ufficiale di Outlook. L’intento del Colosso di Redmond è quello di migliorare ulteriormente l’esperienza grafica e di navigazione di una delle sue app più scaricate sugli smartphone. Tra le future novità troviamo anche una rinnovata barra di spostamento e una ...

Terzo DLC di Destiny 2 in uscita a settembre - in arrivo una modalità inedita : Una strada non proprio fortunatissima quella percorsa da Destiny 2 dal suo lancio sul mercato ad oggi: il titolo sviluppato dai ragazzi di Bungie ha infatti visto una sorta di ammutinamento di massa della (inizialmente) folta community, che si sarebbe sentita in parte tradita dagli sviluppatori in materia di contenuti end game. I lavori per riportare la situazione alla normalità sono cominciati da un bel po', con Bungie che già da inizio 2018 ha ...

Santa Ninfa - una settimana alla tappa d'arrivo del Giro d'Italia. Il programma : Per ciò che riguarda l'Italia, le tappe saranno seguite in diretta da Rai2, mentre gli approfondimenti saranno trasmessi sulla stessa rete generalista e su Rai sport. Il Giro partirà il 4 maggio da ...

Amici 2018/ Alessandra Amoroso lascia il serale : “Finisce qui una bella esperienza…” - nuovo album in arrivo? : Amici 2018, Alessandra Amoroso lascia il serale: “Finisce qui una bella esperienza…”, le parole dell'artista salentina su Instagram e le speranze dei fan, nuovo album in arrivo?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:52:00 GMT)

Previsioni Meteo - il 1° Maggio inizia una violenta ondata di maltempo : forte “Tempesta Mediterranea” in arrivo : 1/32 ...

“Presto - stanno violentando una donna”. La chiamata choc del vicino di casa - allarmato dalle urla disumane che provengono dall’appartamento a fianco. L’arrivo della polizia e la scoperta choc : la realtà non poteva essere più diversa (e sorprendente) : Provate per un attimo a immaginarvi la scena. I vicini di casa iniziano a sentire, in diversi orari del giorno, dei rumori strani provenire dalla casa accanto. All’inizio sembrano soltanto urla di chi, magari, sta affrontando una brutta lite tra le mura domestiche. Poi però, col passare del tempo, si rendono conto che il suono somiglia piuttosto a quello di una donna che grida, alle volte anche in maniera prolungata. Segnali che li ...

Abba - una reunion 35 anni dopo : in arrivo due nuove canzoni : L’annuncio su Instagram è di quelli che fanno davvero emozionare i fan: “Gli Abba sono in studio per registrare nuovi brani dopo 35 anni“. Abbiamo avuto la sensazione che, dopo 35 anni, potesse essere divertente riunire le forze e tornare insieme in studio di registrazione. E così abbiamo fatto”. Un’esperienza che Agnetha, Benny, Bjorn, anni-Frid definiscono “entusiasmante!“. “Uno dei due brani ...

Star Wars - in arrivo una nuova serie animata prequel : A distanza di sei anni dall’acquisizione della Lucasfilm, il trattamento Disney si fa sentire in modo sempre più massiccio. Per quanto riguarda il franchise di Star Wars, infatti, non solo è in corso una nuova trilogia filmica sequel, ma ne sono in progetto altre due assieme ai film spin-off (come l’imminente Solo) e altre serie tv. E a questi numerosi progetti si affianca ora anche una nuova serie animata, che avrà il titolo di ...

Fortnite : una nuova immagine anticipa l'arrivo della Stagione 4 e svelerebbe anche il tema : Come molto probabilmente saprete, il prossimo 30 aprile si concluderà la Stagione 3 di Fortnite e, a breve, inizierà la nuova. anche se al momento non è stata comunicata una data precisa, Epic Games ha voluto comunque pubblicare un'immagine teaser che anticipa proprio la Stagione 4. Il team ha pubblicato l'immagine su Twitter accompagnata dal messaggio "Combatti. Adattati. Vinci. La Stagione 4 è in arrivo" senza altri dettagli. Tuttavia, però, ...