In Argentina torna l' incubo default | Macri chiede aiuto al Fmi

Argentina : torna lo spettro default - chiesto all'Fmi sostegno finanziario : In Argentina torna lo spettro della crisi del 2001, quando il paese fu costretto a dichiarare default sul suo debito pubblico. La terza economia dell'America Latina, dietro a Brasile e Messico, ha avviato colloqui con il Fondo monetario internazionale , Fmi, per un un sostegno finanziario , di fronte alla continua caduta del peso.

Ciao Antonella - Dybala è tornato single : in testa solo Juve e Argentina : Paulo Dybala è tornato single , svela La Gazzetta dello Sport . Il riavvicinamento tra l'argentino e la storica fidanzata Antonella Cavalieri è durato poco, si legge sulla rosea. In testa avrebbe quindi in questo momento solo scudetto e Coppa Italia da ...

Volley - Julio Velasco torna ad allenare in Italia? Il Guru accostato a Civitanova - la sua risposta dall’Argentina : Julio Velasco è pronto per tornare in Italia ad allenare? Le voci di mercato sono sempre più insistenti attorno al Guru, colui che ha rivoluzionato la pallavolo in Italia e che ha portato al successo la Generazione dei Fenomeni. Attualmente il maestro è il CT dell’Argentina ma quella in corso potrebbe essere l’ultima stagione sulla panchina dell’Albiceleste. Le difficoltà economiche della Federazione potrebbero indurre il ...

MotoGP 2018 : Andrea Dovizioso torna in Argentina - dove cambiò - quasi - tutto : La sorpresa in negativo è stata il penta-campione del mondo Jorge Lorenzo. Non l'unico vip nella storia con problemi di adattamento alla Ducati per la verità, e infatti a Borgo Panigale credono in ...

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez in crisi? Ecco perché il padre di Belen è tornato in Argentina : I genitori di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez sono in crisi? Ecco perché Gustavo Rodriguez è tornato in Argentina e non era presente al compleanno di Veronica Cozzani Che fine ha fatto il padre di Belen Rodriguez? Da settimane Gustavo Rodriguez non appare accanto ai figli e soprattutto all’amata moglie Veronica Cozzani. Il padre di […] L'articolo Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez in crisi? Ecco perché il padre di Belen è ...

Argentina - Messi torna ad allenarsi : con la Spagna può esserci : Vederlo correre sui campi dove generalmente si allena il Real Madrid può fare un certo effetto. Ma in Spagna possono dirsi ben felici del fatto che Lionel Messi è tornato regolarmente in gruppo per la ...

Icardi e Dybala esclusi dalla nazionale Argentina. Torna Higuain : Roma, 1 mar. , askanews, Fuori Icardi e Dybala, Torna Higuain e c'è Perotti. Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli ha reso noto la lista dei giocatori impegnati nelle squadre estere per le due ...