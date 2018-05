: #News #Imprese,pieno di utili in primi 3 mesi - CybFeed : #News #Imprese,pieno di utili in primi 3 mesi - NotizieIN : Imprese,pieno di utili in primi 3 mesi - TelevideoRai101 : Imprese,pieno di utili in primi 3 mesi -

dineitredell' anno per le maggiori aziende del Paese, come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Eni, Enel, Fiat Chrysler, Ubi, Generali, Poste, Ubi, Carige, Mediobanca. Per molte di queste i dati di bilancio sono andati oltre le previsioni degli analisti, raggiungendo ricavi erecord (Mediobanca), altre hanno potuto completare il percorso di risanamento. Pur con lo spread Btp-Bund salito a 134-140punti e in ritardo nell'Eurozona l'economia italiana è in ripresa.(Di domenica 13 maggio 2018)