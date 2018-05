Impegno sul nome del premier nelle prossime ore Manca ancora la quadra | appuntamento al

Di Maio : «Ok a premier terzo scelto con Salvini e Impegno sul programma ma senza Berlusconi» : No «a governi tecnici», ha detto il leader del M5S, però, serve una personalità politica. Primi obiettivi: realizzare il reddito di cittadinanza, togliere la Fornero e fare una legge anticorruzione...

Storico incontro fra le due Coree. Stretta di mano tra Moon e Kim : 'Impegno sulla denuclearizzazione' : Storico incontro fra i leader delle due Coree al confine fra i due stati, a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom. LA STORICA Stretta DI mano TRA I DUE LEADER Il terzo summit ...

"UN ANNO E MEZZO DI LAVORO E Impegno - INVESTIMENTI E RISULTATI COMPLESSIVI DELL'AFFLUENZA AI CIVICI MUSEI. E GLI ULTIMI DATI DEL PRIMO ... : ... ha sottolineato l'assessore, che ha richiesto un grande sforzo organizzativo ma i DATI dimostrano che la cultura è un elemento trainante per l'economia e il turismo della città. L'IMPEGNO per un' ...

Cosa accadrebbe se l'Impegno sul clima diminuisse? : Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA), nel 2017 le emissioni mondiali di anidride carbonica sono aumentate di 460 milioni di tonnellate di CO2, +1,4% , raggiungendo il valore più alto mai registrato, pari a 32,5 miliardi di tonnellate di CO2.L'aumento delle emissioni del principale gas serra avviene dopo tre anni - 2014, 2015 e 2016 - durante i quali le emissioni si erano sostanzialmente stabilizzate, con un aumento medio ...

"Alcuni dati allarmanti. Gli incidenti sul lavoro in generale sono in diminuzione, ma i morti aumentano. E' il trend degli ultimi 10 anni: dal 2006 al 2016 i morti in Italia sono stati 13mila, un esercito di persone che quel giorno sono uscite di casa per andare al lavoro

Infortuni : sindacati Vicenza - maggiore Impegno per la sicurezza sul lavoro : Vicenza, 19 apr. (AdnKronos) - Dopo l’ennesimo incidente grave sul lavoro avvenuto ieri a Castegnero (Vi) in un cantiere edile, i sindacati Fillea (Cgil) Filca (Cisl) e Feneal (Uil) sono sempre più preoccupati e lanciano subito un appello: propongono un maggiore impegno per la sicurezza e la salute

Perché l’Impegno di Generali sul cambiamento climatico non è sufficiente : Assicurazioni Generali è la più grande compagnia assicurativa italiana, nonché una delle più grandi al mondo. Ha sedi in oltre 60 Paesi, 430 società e oltre 76 mila dipendenti. Stipula polizze vita, assicura la nostra automobile, forse la nostra casa e magari la nostra attività commerciale. Ma non solo. Generali ci assicura anche i cambiamenti climatici. Come? Finanziando ed assicurando impianti a combustibili fossili, soprattutto centrali e ...

Sul Def segnali di fumo del M5s al Pd : assoluto rigore - nessuno sforamento del 3% - Impegno sulla riduzione del debito : "assoluto rigore". Le parole di chi sta lavorando alla risoluzione del Movimento 5 stelle sul Def sono pesate, misurate, limate al millimetro. Eppure nel frasario utilizzato per tracciare le linee sul Documento di programmazione economica e finanziaria fanno capolino due termini che fino a poco tempo fa erano siderali nell'universo stellato.segnali di fumo, da spedire in direzione dell'accampamento Democratico. Perché se da un lato ...