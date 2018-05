Il Segreto | trame maggio | Beatriz pronta a rovinare la vita a Matías e Marcela

Il Segreto - trame al 19 maggio : Francisca esce di scena? Ecco cosa le accadrà Video : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera iberica Il Segreto di Puente Viejo [Video]. cosa accadra' negli episodi inediti che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 14 a sabato 19 maggio 2018? Gli spoiler ci svelano che donna Francisca Montenegro rischiera' seriamente di morire. Uscira' di scena? Per conoscere il destino della dark lady vi consigliamo di leggere l'intero articolo. Saul e Julieta si lasciano, la ragazza decide ...

Il Segreto - Saul e Julieta tornano insieme : anticipazioni trame da lunedì 14 a sabato 19 maggio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 14 maggio a sabato 19 maggio, sempre alle 16.25 tranne sabato, quando l’appuntamento è per le 15.00: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: tra Saul e Julieta è finita per sempre Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della ...

Il Segreto - trame al 19 maggio : Francisca esce di scena? Ecco cosa le accadrà : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera iberica "Il Segreto di Puente Viejo". cosa accadrà negli episodi inediti che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 14 a sabato 19 maggio 2018? Gli spoiler ci svelano che donna Francisca Montenegro rischierà seriamente di morire. Uscirà di scena? Per conoscere il destino della dark lady vi consigliamo di leggere l'intero articolo. Saul e Julieta si lasciano, la ragazza decide di ...

Il Segreto trame Spagna : l'idea folle di Francisca Montenegro Video : Il Segreto: Francisca Montenegro non si ferma davanti a niente e nessuno e molto presto distruggera' la storia d'amore tra Saul e Julieta, servendosi dell'appoggio di Prudencio. Il ragazzo verra' manipolato dalla matrona che, inviperita, lo spingera' a compiere qualcosa di decisamente cattivo. Nell'intera vicenda verra' coinvolto suo malgrado anche Raimundo, che si trovera' intrappolato tra due fuochi. Per sapere cosa accadra', vi consigliamo di ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 14 al 19 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 14 a sabato 19 maggio 2018: Julieta e Consuelo, dopo aver salutato gli amici di Puente Viejo, partono per Salamanca. Julieta è pentita di aver preso questa decisione, ma è decisa a dare una svolta alla sua vita, anche a seguito dell’abbandono di Saul. Camila, prima di partire, ha un colloquio confidenziale con Nicolas ed i due si promettono di rimanere amici anche a distanza. Beatriz è ...

Il Segreto trame maggio : l'uscita di scena di Aquilino - la partenza di Candela? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento riguardante le anticipazioni sulla settima stagione de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che si è di recente soffermata sulla fine della storia d'amore tra Julieta e Saul [Video]. In questo articolo scoprirete tutto quello che succedera' nelle puntate di fine maggio de Il Segreto. Anticipazioni Il Segreto: Aquilino esce di scena, Julieta e Saul si lasciano Le anticipazioni delle puntate [Video] ...

Il Segreto - trame maggio : Julieta riceve una triste notizia - ecco quale Video : Inizia una nuova settimana di programmazione de Il Segreto di Puente Viejo [Video], lo sceneggiato iberico nato dalla penna di Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi dal 7 al 12 maggio ci svelano che Dolores decidera' di partire per la Russia per convincere il marito a non divorziare, mentre la giovane Julieta ricevera' una brutta notizia. quale? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l'intero articolo. Saul Ortega ...

Il Segreto - trame maggio : Julieta riceve una triste notizia - ecco quale : Inizia una nuova settimana di programmazione de "Il Segreto di Puente Viejo", lo sceneggiato iberico nato dalla penna di Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi dal 7 al 12 maggio ci svelano che Dolores deciderà di partire per la Russia per convincere il marito a non divorziare, mentre la giovane Julieta riceverà una brutta notizia. quale? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l'intero articolo. Saul Ortega lascia ...

Il Segreto : le trame dal 7 al 12 maggio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10, il sabato dalle 15:10 alle 16:10, e il venerdì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 7 al 12 maggio 2018 Dolores, dopo aver scoperto che l’amante di Pedro è […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 7 al 12 maggio 2018 – ...

Il Segreto trame Spagna : la vendetta di Prudencio - Alfonso e Emilia fucilati? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de ''Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra, che si è recentemente occupata della scomparsa di Francisca Montenegro [Video]. Le ultime novita' svelano che Prudencio si vendichera' di Julieta e Saul, mentre ci saranno pessime ottime per Emilia e Alfonso. Anticipazioni ''Il Segreto'': Alfonso e Emilia fucilati dal generale? Le anticipazioni delle nuove puntate [Video] ...

Il Segreto - Marcela lascia Matias : anticipazioni trame da lunedì 7 a sabato 12 maggio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 7 maggio a sabato 12 maggio alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: tra Saul e Julieta è finita per sempre Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte ...

Il Segreto - trame Spagna : Nazaria tradisce Mauricio - ecco con chi Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de ''#Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente occupata della partenza della famiglia Dos Casas nelle puntate italiane [Video]. Le trame spagnole svelano che Nazaria, la moglie di Mauricio tornera' al suo vecchio mestiere per colpa di Donna Francisca. Anticipazioni ''Il Segreto'': Nazaria tradisce Mauricio Le anticipazioni delle puntate [Video] de ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 7 al 12 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 7 a sabato 12 maggio 2018: Dolores è intenzionata a partire per la Russia, ma Gracia cerca di farla desistere. Anche Hernando e Camila sono decisi a lasciare Puente Viejo, ma Beatriz non vuole. Emilia caccia via dalla locanda Aquilino e, assieme ad Alfonso, difende l’onore di Beatriz. Appena lo viene a sapere, Camila ringrazia Emilia. Julieta finalmente trova un nuovo lavoro, mentre ...

Il Segreto - trame maggio : Marcela lascia Matias e Puente Viejo - ecco perchè Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è recentemente occupata della lite tra Hipolito e Dolores Miranar [Video]. Le ultime novita' svelano che Marcela spezzera' il cuore di suo marito Marcela con una decisione choc. Anticipazioni Il Segreto: Matias e Marcela salvano la vita di Beatriz Le anticipazioni delle nuove puntate [Video]de Il Segreto, trasmesse a ...