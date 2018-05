Il Segreto | sospeso dalla prima serata di Canale 5

Blastingnews

(Di domenica 13 maggio 2018) Il, la serie tv spagnola in onda ininterrottamente dal 2013, mai come quest'anno, ha subito un drastico calo di ascolti. Sicuramente, ad aver influito alla riduzione di share e telespettatori è stata la collocazione nello scorso preserale estivo dove la soap è stata letteralmente disintegrata dal quiz di Rai 1 Reazione a Catena. Per questo motivo, salvo smentite dell'ultima ora, si sta pensando alla realizzazione di un game show estivo scritto e condotto da Teo Mammucari che dovrebbe andare in onda una volta finiti i Mondiali di Calcio 2018, che si svolgeranno in Russia. La puntata dell'11 maggio 2018, è stata l'ultima puntata serale de Ildi questa stagione televisiva, almeno per ora. Quindi, da venerdì prossimo, non vedremo più le vicende di Donna Francisca. Invariato però l'appuntamento pomeridiano che precede Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso ed il quale ancora ottiene ...