Il Segreto | puntate spagnole e anticipazioni 14-19 maggio

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : ecco ciò che nasconde Nazaria : Spoiler relativi alle puntate spagnole della soap “il Segreto“. Grandi notizie verranno portate a Puente Viejo dall’arrivo di Vicente, il finto parente di Nazaria. L’uomo la ricatterà per avere i soldi che il padre della giovane gli doveva, ma un altro caliente Segreto penderà sulle spalle della moglie di Mauricio. Di che si tratterà? Vicente è in realtà un antico nemico di Nazaria e la sposa del Godoy dovrà far fronte ...

Il Segreto puntate spagnole : il tradimento ignobile Video : Il Segreto: le anticipazioni spagnole della soap opera iberica non smettono di stupire. Un tradimento imperdonabile distruggera' due vite. Francisca Montenegro, rivedendo in Saul e Julieta la storia d'amore di Tristan e Pepa, non avra' pieta'. Tuttavia, l'esecutore materiale dell'ignobile gesto sara' Prudencio, che cova rancore nei confronti del fratello, reo di aver conquistato il cuore della bella Julieta. Nel frattempo, Nicolas sara' alle ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 14-19 maggio 2018 : Francisca colpita da un ictus! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 14 maggio a sabato 19 maggio 2018: Francisca sospesa tra la vita e la morte! Severo e Candela in crisi! Anticipazioni Il Segreto: Francisca sviene dopo la rivelazione di Saul! Devastato dai sensi di colpa, il giovane si allontana da Julieta! I Dos Casas lasciano Puente Viejo, mentre il rapporto tra Candela e Severo si raffredda ogni giorno sempre di più! Un terribile malore ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 14 al 19 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 14 a sabato 19 maggio 2018: Julieta e Consuelo, dopo aver salutato gli amici di Puente Viejo, partono per Salamanca. Julieta è pentita di aver preso questa decisione, ma è decisa a dare una svolta alla sua vita, anche a seguito dell’abbandono di Saul. Camila, prima di partire, ha un colloquio confidenziale con Nicolas ed i due si promettono di rimanere amici anche a distanza. Beatriz è ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : ecco il passato di Nazaria : Le anticipazioni della soap Il Segreto, sulle puntate spagnole ci svelano che Nazaria, la sposa per procura di Maurizio Godoy, ha degli scheletri nell’armadio. Il suo passato è infatti molto misterioso e la rivale di Fe’ sta raccontando bugie a non finire. Le puntate che verranno trasmesse in Italia durante l’estate 2018 mostreranno la sposa del maggiordomo molto depressa. Le giungeranno inoltre delle fastidiose lettere che la ...

Una Vita - anticipazioni puntate spagnole : Celia apprenderà il Segreto della madre : Durante le puntate trasmesse di Una Vita abbiamo più volte assistito ai tradimenti di Felipe. Quest’ultimo, però, pur tradendo la moglie non ha intenzione di perderla e lotterà fino all’ultimo per averla accanto. Consuelo, come sappiamo, durante la triste storia matrimoniale della figlia con l’avvocato, tornerà ad Acacias per convincere il genero a lasciare libera la sua sposa. Rimprovererà il traditore per avere avuto una ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : non c’è pace per Saul : Oggi nel nostro appuntamento con le anticipazioni spagnole Il Segreto parleremo di Saul e Prudencio, che come sappiamo si chiamano in altro modo. Evelio e Rafael Hidalgo sono i loro rispettivi nomi e sono approdati a Puente Viejo per fuggire all’arresto. I due fratelli infatti sono stati incriminati per l’uccisione di un Professore universitario. C’è chi ha testimoniato e Prudencio cercherà di togliere di mezzo il fratello per ...

Il Segreto puntate spagnole : Emilia e Alfonso hanno tentato di uccidere Fe? Video : Le anticipazioni spagnole de #Il Segreto si tingono di mistero. Il generale Perez Ayala, dopo aver arrestato Emilia ed Alfonso [Video]per vendicare la morte del figlio, ucciso da Nicolas Ortuno, è pronto a scagliare un'accusa infamante. I coniugi Castaneda hanno tentato di uccidere Fe? Ecco i dettagli in merito. Il Segreto: Emilia ed Alfonso arrestati, Nicolas fuggitivo Nelle puntate precedenti andate in onda in Spagna [Video], Nicolas è ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 7-12 maggio 2018 : Marcela rompe con Matias! Saul lascia Julieta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 7 a sabato 12 maggio 2018: i Dos Casas lasciano Puente Viejo! Marcela scompare, Julieta in lacrime… Anticipazioni Il Segreto: Marcela piomba nel nulla dopo aver lasciato una lettera d’addio a suo marito! A causa degli intrighi di Prudencio e Francisca, Julieta e Saul si lasciano! I Dos Casas partono per la Cecoslovacchia! Saranno segnati da struggenti addii e cuori infranti i ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 7 al 12 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 7 a sabato 12 maggio 2018: Dolores è intenzionata a partire per la Russia, ma Gracia cerca di farla desistere. Anche Hernando e Camila sono decisi a lasciare Puente Viejo, ma Beatriz non vuole. Emilia caccia via dalla locanda Aquilino e, assieme ad Alfonso, difende l’onore di Beatriz. Appena lo viene a sapere, Camila ringrazia Emilia. Julieta finalmente trova un nuovo lavoro, mentre ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : Julieta sospetta di un operaio : Julieta è intenzionata ad aiutare una sua amica del paese in cui abitava prima di arrivare a Puente Viejo. Ancora una volta spoiler spagnoli sulla soap Il Segreto mostrano la Uriarte scontrarsi con donna Francisca. Il motivo? La nipote di Consuelo (Julieta) ha tutta l’intenzione di dare entro breve tempo una casa a Rosa, casa dove l’amica abiterà insieme alle sue tre ragazze. Non è però tutto, la sfortunata madre di Ana, inizierà a ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : un possibile ritorno : Molti sono stati i protagonisti della soap Il Segreto che hanno lasciato il cast della telenovela iberica. Tra questi Fernando Mesia, interpretato dall’attore Carlos Serrano. Si trattava del figlio di Olmo, Fernando era in antagonismo con Gonzalo e Maria, ricordate? Ebbene, secondo spoiler spagnoli ed indiscrezioni, Fernando potrebbe tornare nella scena. anticipazioni Il Segreto, trame spagnole: alcuni indizi Il Segreto Magazine di aprile ...