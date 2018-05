Il retroscena Salvini | Di Maio e le due ore da soli Aspettate sms | poi

I retroscena di Blogo : La nuova Rai targata Di Maio-Salvini : Bollono in pentola, anzi nel pentolone della politica romana i punti di un accordo che permetterà la nascita del governo Di Maio-Salvini, in un patchwork di tessere il cui unico denominatore comune ha due paroline: centro e destra. Se per questo governo la soluzione appare ormai in dirittura d'arrivo con i leader dei Cinque stelle e della Lega pronti a baciarsi in bocca per sancire il cosi detto "contratto" di governo, appare quasi conseguente ...

Luigi Di Maio - il retroscena clamoroso. La ridicola offerta a Matteo Salvini : 'Io premier - e tu...' : Un grosso problema per Luigi Di Maio e Matteo Salvini : si chiama premier . È difficile la quadra per individuare il 'nome terzo' da piazzare a Palazzo Chigi senza scontentare Quirinale , Lega e M5s . ...

[Il retroscena] Strappo con l'Europa e poi al voto tra sette mesi. Ecco l'accordo segreto tra Salvini e Di Maio : ... Economia, Esteri, Welfare e Interno, per esempio. 11 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Il retroscena : Salvini non cederà sui migranti e continua a puntare all’Interno : L’obiettivo di ridurre a 2 anni il reddito di cittadinanza. E nelle Regioni leghiste comincia il dialogo con il M5S

[Il retroscena] Di Maio ministro degli esteri - Salvini agli interni e il rebus del premier terzo. Ecco il governo Lega-M5S : Se l'ex olimpionico Domenico Fioravanti, per il quale era stata prenotato il dicastero dello Sport, è scomparso dai radar, lo stesso non si può dire invece per Lorenzo Fioramonti. L'economista, ...

GIORGETTI - "BERLUSCONI APPOGGIO ESTERNO LEGA-M5S"/ retroscena - Salvini al telefono con Renzi : "Convincilo tu.." : GIORGETTI, "Berlusconi dia APPOGGIO ESTERNO a Lega-M5s": continua il pressing di Salvini. E spunta un Retroscena: Renzi lo ha telefonato e il leader del Carroccio gli ha chiesto aiuto...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 19:10:00 GMT)

Di Maio - Salvini e Berlusconi - il retroscena dal Quirinale : cosa è successo a porte chiuse : A cominciare la sfilata al Quirinale ieri lunedì 7 maggio è Luigi Di Maio . Dopo aver passato due mesi 'ingessato e incravattato' con uno stile da vecchio democristiano, racconta Aldo Cazzullo sul ...

Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : il retroscena dal vertice del centrodestra : Il centrodestra sull'orlo della rottura, ancora una volta. Ma ora il tempo sta per scadere e l'aut auto non è di Luigi Di Maio , ma di Sergio Mattarella . A poche ore dall'ultimo giro di consultazioni,...

[Il retroscena] Salvini contro tutti - convince solo Confalonieri. "Non voglio le dame di Bruxelles al governo" : "Con Silvio Berlusconi ci siamo sentiti e ci dobbiamo vedere nel fine settimana. Tra noi ci sono telefonate quotidiane". Quando Matteo Salvini è ricomparso dopo un lunghissimo consiglio federale della ...

[Il retroscena] Lo schiaffo di Mattarella a Salvini : niente incarico senza maggioranza chiara. Scatta la caccia a 50 parlamentari : ... cosa che avrebbe ovvie ricadute depressive sull'economia del Paese e colpirebbe soprattutto i consumatori già in difficoltà. Subito dopo l'esecutivo sarà chiamato a modificare la legge elettorale, ...

[Il retroscena] La exit strategy di Mattarella : incarico alla Lega o governo di tregua. E Salvini tende la mano ai Cinque Stelle : "Distinguere il bene comune dai molteplici interessi di parte". Il Presidente Mattarella è tornato ieri a parlare dopo giorni di silenzio passati invano ad aspettare una soluzione politica allo stallo post voto che oggi conta il giorno numero 59. L'occasione è la Festa del lavoro, quel lavoro che dà corpo e sostanza all'articolo 1 della Costituzione e che dovrebbe essere al ...

Matteo Renzi - il retroscena-terremoto : gli sms scambiati con Matteo Salvini - il piano clamoroso : È gasatissimo, Matteo Renzi , e nulla sembra preoccuparlo. Né le critiche da dentro il Pd per la sua intervista spericolata da Fabio Fazio a Che tempo che fa , 'Avete visto come sono stato bravo? Lui ...

[Il retroscena] Salvini il vincitore verso l'incarico al buio. E Mattarella chiude la finestra del voto a giugno : Ambasciatori al lavoro per trovare una soluzione ed evitare il piano dei 5 Stelle del ritorno alle urne subito. I forni si sono chiusi senza produrre mezza pagnotta. Di Maio ha chiuso quello con il centrodestra per non saper fare mezzo passo di lato rispetto alla premiership e rispetto “all’ingombro Berlusconi”. Salvini non ha accettato la proposta indecente di tradire Berlusconi. Renzi ha chiuso quello con i 5 Stelle. E il leader Di Maio, a cui ...