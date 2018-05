Il «regalo» di Trump a Israele | apre l' ambasciata Usa a Gerusalemme

Donald Trump : "Il regalo a Melania per il compleanno? Non ho avuto tempo - sono troppo impegnato" : Gli obblighi presidenziali hanno imposto a Donald Trump di venir meno ai doveri coniugali. Per il giorno del compleanno della moglie Melania, il 26 aprile, il tycoon non è riuscito a comprarle un regalo. Lo ha raccontato lui stesso nel corso di un'intervista concessa a 'Fox and Friends'. "E' un giorno speciale, è il compleanno di Melania. Tanti auguri", ha esordito lui, rivolgendo un pensiero alla first lady. Ma quando i ...

Melania compie gli anni - Trump : 'Sono troppo occupato - non ho tempo per comprarle un regalo' : Forse un regalo per il compleanno non avrebbe cambiato nulla, ma sostenere davanti a tutto il mondo di essere 'troppo occupato' per pensarci, sembra dunque una gaffe imperdonabile per un marito che ...

Melania compie gli anni - Trump : «Sono troppo occupato - non ho tempo per comprarle un regalo» : Forse un regalo per il compleanno non avrebbe cambiato nulla, ma sostenere davanti a tutto il mondo di essere 'troppo occupato' per pensarci, sembra dunque una gaffe imperdonabile per un marito che ...

Trump : «Sono troppo occupato : non ho avuto il tempo per comprare un regalo di compleanno a Melania» : Forse un regalo per il compleanno non avrebbe cambiato nulla, ma sostenere davanti a tutto il mondo di essere 'troppo occupato' per pensarci, sembra dunque una gaffe imperdonabile per un marito che ...

Trump : 'Sono troppo occupato : non ho avuto il tempo per comprare un regalo di compleanno a Melania' : Forse un regalo per il compleanno non avrebbe cambiato nulla, ma sostenere davanti a tutto il mondo di essere 'troppo occupato' per pensarci, sembra dunque una gaffe imperdonabile per un marito che ...