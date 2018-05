Il Psg assicura che l’annuncio del nuovo tecnico è imminente

calcioweb.eu

(Di domenica 13 maggio 2018) Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, ha detto che il successore delspagnolo Unai Emery potrebbe essere annunciato oggi o domani. In un’intervista con il quotidiano “Le Parisien”, Al-Khelaifi non ha svelato il nome ma ha detto che èla presentazione delallenatore. “Non ho intenzione di dire nulla su chi sia, può essere domenica o lunedì”, ha spiegato il numero uno del Psg. Secondo la stampa francese, il principale candidato come successore di Emery è il tedesco Thomas Tuchel, che si è preso un anno sabbatico dopo aver guidato il Borussia Dortmund la scorsa stagione. (AdnKronos) L'articolo Il Psgche l’annuncio delCalcioWeb.