Il Perù ha scoperto una nuova attrazione turistica ma la sta rovinando

Il più grande sacrificio di massa di bambini è stato scoperto in Perù : Rinvenuti in Perù i resti del maggiore sacrificio di massa di bambini della storia. A Huanchaquito, sulla costa settentrionale nei pressi della città di Trujillo, ricercatori della Universidad Nacional de Trujillo e della Tulane University hanno scoperto oltre 140 bambini e 200 lama sacrificati 550 anni fa in una spianata che affaccia sul Pacifico. A illustrare la scoperta, il National Geographic che ha sostenuto la ricerca che apre un nuovo ...