IL PADRE DELLA SPOSA 2 Su Rai 3 il film con Diane Keaton oggi | 13 maggio 2018

IL PADRE DELLA SPOSA/ Su Rai 3 il film con Steve Martin (oggi - 13 maggio 2018) : Il PADRE DELLA SPOSA, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 13 maggio 2018. Nel cast: Steve Martin, Diane Keaton e Kimberly Williams-Paisley, alla regia Charles Shyer. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 04:23:00 GMT)

Sana Cheema : il PADRE confessa lo strangolamento della giovane : E' stata uccisa dai parenti per salvare l'onore stesso Sana Cheema, la 25enne pakistana, che da 14 anni viveva a Brescia. Dopo lunghe ore di interrogatorio è stato il padre già in carcere a confessare ...

Figlia in coma - il PADRE deciderà per lei : prima applicazione della legge sul fine vita : Scelte difficili, impossibili, che nessuno vorrebbe dover mai fare. Sarà il padre, un anziano insegnante di 74 anni, a interpretare le volontà della Figlia in coma: da Modena arriva la notizia della prima applicazione...

Biotestamento - PADRE 'interpreta' volontà della figlia in coma : Il padre ultraottantenne di una donna ricoverata in coma da mesi all'ospedale di Baggiovara, a Modena, è stato nominato dal giudice tutore della quarantenne, incapace di esprimersi a fronte delle sue ...

Biotestamento : PADRE potrà “interpretare” le volontà della figlia in coma : Il padre ultraottantenne di una donna ricoverata all'ospedale di Modena potrà assumere della malata decisioni sulle cure e sulle condizioni patrimoniali.Continua a leggere

Biotestamento - PADRE 'interprete' volontà della figlia in coma : Il padre ultraottantenne di una donna ricoverata in coma da mesi all'ospedale di Baggiovara, a Modena, è stato nominato dal giudice tutore della quarantenne, incapace di esprimersi a fronte delle sue ...

?Biotestamento - PADRE 'interprete' della figlia in coma : In mancanza di un testamento biologico scritto il tutore può prendere decisioni sul malato incapace di esprimersi

Il PADRE di Meghan Markle pizzicato mentre si fa confezionare gli abiti del matrimonio della figlia : Il prossimo 19 maggio Meghan Markle sposerà il Principe Harry d'Inghilterra, finalmente dopo mesi di accuse e rumors, i due convoleranno a nozze.E nel numero in edicola da mercoledì 9 maggio, il settimanale Chi pubblica in esclusiva le immagini del padre di Meghan Markle, Thomas Markle, mentre si fa confezionare un abito da cerimonia in una sartoria specializzata in Messico, dove appunto vive. La rivista, infatti, scrive che "il papà della ...

Il mistero della principessa Latifa : 'Se vedete questo video o sono morta - o sono nei guai' Nel filmato le accuse di violenza al PADRE emiro : Il mistero della principessa scomparsa . Una giovane principessa araba, figlia del potente emiro di Dubai, sparita nel nulla dopo aver sfidato il suo mondo, denunciando con un video su Youtube il padre di violenze. Si tinge di giallo il caso di Latifa , la trentaduenne giovane emiratina, protagonista di una vera e propria spy-story che sta facendo ...

Bimbo morto soffocato a Carpi - lo strano sms della madre al PADRE : 'Siamo vicini al canale' : Continuano le indagini sulla morte del piccolo Nicolas , il Bimbo forse soffocato da un giocattolo a Carpi, nel Modenese. A Pomeriggio 5 le ultime novità, l'inviata di Barbara D'Urso rivela: 'La mamma ...