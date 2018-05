Il Napoli passa a Genova con Milik e Albiol Match sospeso per cori offensivi

Napoli - passante sfonda vetro ambulanza : 16.55 Con un paletto di ferro, un passante ha rotto il vetro di un'ambulanza mentre il mezzo stava trasportando in codice rosso un paziente. L'infermiera dell'equipaggio del mezzo di soccorso ha riportato traumi ed escorazioni.E' successo a Napoli, a largo Antignano. "Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa", la città della Siria distrutta dall'Isis. Così il presidente dell'Ordine dei Medici ...

Calcio a 5 - Quarti Playoff 2018 : la Came Dosson supera 2-1 Napoli e passa il turno! Sarà derby veneto con la Luparense : La Came Dosson è l’ultima semifinalista dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. Sarà derby veneto in semifinale tra la Came e la Luparense, due straordinarie protagoniste della stagione regolare, che si sfideranno in una serie che si preannuncia davvero entusiasmante per conquistare la finale contro la vincente tra Acqua&Sapone Unigross e Real Rieti. La Came Dosson ha sconfitto il Lollo Caffè Napoli in gara-3 dopo due pareggi nelle ...

Per Napolitano il momento più difficile è passato - ma resta in terapia intensiva : Per il presidente emerito Napolitano il peggio è passato. Ieri ha ricevuto la visita del presidente Mattarella, del presidente del Consiglio Gentiloni e del presidente del Senato Casellati. A breve sarà diffuso un nuovo bollettino medico.Continua a leggere

Materazzi carica l’Inter : “La Juve non deve vincere e che goduria se il Napoli sorpassa” : Materazzi carica l’Inter: “La Juve non deve vincere e che goduria se il Napoli sorpassa” Marco Materazzi infiamma Inter-Juve. “San Siro è casa nostra e a casa nostra la Juventus non deve vincere”, ha spiegato al Correre dello Spot l’ex nerazzurro. “L’Inter non può farsi sfuggire questa occasione per fare un passo importante verso il […]

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ dopo Juventus-Napoli : in passato presi di mira Balotelli e Cassano : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:01:00 GMT)

Il sottomarino che ha colpito in Siria non è passato per il porto di Napoli : La presenza del sottomarino nucleare statunitense Uss John Warner, una delle unità che hanno partecipato al recente attacco in Siria , in rada a Napoli a fine marzo scorso ha scatenato un'ondata di ...