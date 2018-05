Il Napoli fa cassa con le pubblicità | Insigne e Mertens attori per Trivago

Napoli - San Gennaro non delude. Il miracolo c’è - ma sangue già liquefatto all’estrazione delle reliquie dalla cassaforte : Si è ripetuto il miracolo di San Gennaro. L’annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 18.37 di sabato 5 maggio dall’arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, nella basilica di Santa Chiara. Il sangue, comunque, è apparso già sciolto quando la teca è stata estratta dalla cassaforte nella cappella della Deputazione del Tesoro L'articolo Napoli, San Gennaro non delude. Il miracolo c’è, ma sangue già ...

Intesa - depositati progetti fusione di Banco Napoli - CariFriuli e Cassa di Risparmio del Veneto : Teleborsa, - Via libera della Banca Centrale Europea ai progetti di fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia di Banco di Napoli e di Cassa di Risparmio del Veneto in ...

Intesa - depositati progetti fusione di Banco Napoli - CariFriuli e Cassa di Risparmio del Veneto : Via libera della Banca Centrale Europea ai progetti di fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia di Banco di Napoli e di Cassa di Risparmio del Veneto in Intesa ...

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ dopo Juventus-Napoli : in passato presi di mira Balotelli e Cassano : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:01:00 GMT)

Napoli - 15 milioni sono già in cassa : ecco il motivo : Come riporta la Gazzetta dello Sport , sono aumentati i premi sia per la partecipazione che per i traguardi raggiunti nella massima competizione continentale: per il solo ingresso in UCL non si ...

Corruzione - accolto il ricorso di Romeo : la Cassazione annulla ordinanza cautelare e invia gli atti a Napoli : La corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa di Alfredo Romeo, disponendo il rinvio degli atti a Napoli per una nuova valutazione da parte del Riesame. Due i punti trattati...

Corruzione - accolto il ricorso di Romeo : la Cassazione annulla ordinanza cautelare e invia gli atti a Napoli : La corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa di Alfredo Romeo, disponendo il rinvio degli atti a Napoli per una nuova valutazione da parte del Riesame. Due i punti trattati...

Corruzione - accolto il ricorso di Romeo : la Cassazione reinvia gli atti a Napoli : La corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa di Alfredo Romeo, disponendo il rinvio degli atti a Napoli per una nuova valutazione da parte del Riesame. Due i punti trattati dalla difesa , ...