Il Napoli batte 2-0 la Samp

Simeone non si scansa - la Fiorentina batte il Napoli grazie all’espulsione di Koulibaly in avvio : veleni al Franchi [FOTO] : Fiorentina-Napoli – Si è conclusa la gara delle 16 valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A, brutto passo falso del Napoli contro la Fiorentina, la Juventus torna a + 4 sulla squadra di Sarri ma il campionato non può considerarsi ancora chiuso. La partita si decide nei primi minuti, errore di Koulibaly che poi stende Simeone al limite dell’area, espulsione e Napoli in 10. Il Cholito poi si scatena e mette a segno una ...