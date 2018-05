Il Kilauea e gli altri vulcani delle Hawaii | una storia lunga 5 milioni di anni

Vulcano Kilauea - crescono le paure di un’eruzione esplosiva : potrebbe scagliare rocce dal peso di 10 tonnellate fino a 200 km/h [GALLERY] : 1/23 ...

Hawaii : e se l’eruzione del Kilauea facesse risvegliare anche il vulcano Mauna Loa? : Oltre al vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii c’è un altro vulcano attivo, il Mauna Loa. Il Kilauea è salito spesso agli onori della cronaca negli ultimi decenni, fino alle eruzioni che in questi giorni stanno seminando panico e distruzione nel distretto di Puna. E proprio a causa di tutte queste eruzioni in molti si stanno chiedendo se l’attività vulcanica lungo la zona di frattura meridionale del Kilauea potrebbe in qualche modo ...

L'allarme degli scienziati : "Il vulcano Kilauea sta per esplodere" : Gli studiosi dell'Hawaian Volcano Observatory avvertono: potrebbero cadere blocchi di roccia fusa tra le 10 e le 12 tonnellate

Hawaii : i satelliti Cosmo-SkyMed rilevano gli effetti dell’eruzione del vulcano Kilauea : Hawaii, 5 maggio, alba: l’ultimo sguardo di Cosmo-SkyMed all’eruzione del vulcano Kilauea va a completare l’immagine interferometrica elaborata per il periodo 19 aprile – 5 maggio e rileva informazioni cruciali per i vulcanologi. Le giornate del cataclisma che si è abbattuto sui fianchi di Kilauea sono tutte concentrate in questa “foto”. L’immagine – spiega Global Science – immortala la porzione del territorio hawaiano dopo lo sciame ...

Hawaii - vulcano Kilauea : si aprono altre fessure nel terreno - gli edifici distrutti salgono a 35 : Un’ulteriore fessura che emette lava e gas si è aperta nel suolo a Leilani Estates, la comunità hawaiana gravemente colpita dall’eruzione del vulcano Kilauea, uno dei più attivi del mondo. Le fessure nel terreno salgono, così, a 12, mentre il numero degli edifici completamente distrutti dalla lava che si sta facendo strada tra le abitazioni è salito a 35. L’Osservatorio vulcanologico delle Hawaii ha riferito che le emissioni attive di lava sono ...

Terremoto 6.9 alle Hawaii durante eruzione Kilauea : migliaia di persone evacuate : Si susseguono le scosse di Terremoto nelle Hawaii, collegate all'eruzione del vulcano Kilauea. L'ultima, di magnitudo 6.9, la più forte dal 1975 ad oggi, si è registrata il 6 maggio a Big Island. migliaia di persone sono state evacuate, e al momento non si hanno notizie di vittime.Secondo la portavoce dell'Osservatorio vulcanologico delle Hawaii, Janet Babb, i numerosi terremoti registrati finora sull'isola riflettono il movimento ...

Hawaii : ecco perché l’eruzione del vulcano Kilauea rende gli esperti così nervosi : Un pesante flusso di lava che si muove tra gli alberi: non è esattamente l’improvvisa esplosione che molti si aspettano quando sentono parlare di eruzione vulcanica. Ed è proprio per questa precisa ragione che questo “è il tipo di eruzione che rende nervosi i vulcanologi”, dichiara Erik Klemetti, vulcanologo della Denison University.-- In questo momento, il Servizio Geologico americano (USGS) sta studiando le 6 spaccature che si sono aperte, ...

Eruzione vulcano Kilauea : forte scossa di terremoto e migliaia di sfollati : Tornato in attività, il vulcano Kilauea dell'isola Hawaii ha iniziato a far parlare di se. In contemporanea alla sproporzionata Eruzione del vulcano hawaiiano, ieri si è verificata sull'isola una scossa di terremoto con magnitudo 5 della scala Richter. Evacuati gli abitanti delle zone limitrofe: le conseguenze dell'Eruzione e del terremoto La nube di cenere che si è venuta a creare per l'enorme quantità di lava, che continua a fuoriuscire dalla ...

Hawaii - erutta il vulcano Kilauea : la lava scende verso la costa - migliaia di evacuati : Oltre 10000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case alle Hawaii dopo l'eruzione del vulcano Kilauea, avvenuta in seguito a una serie di scosse di terremoto.Continua a leggere