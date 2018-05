Il Festival del Mare chiude a 5mila e ' prenota' il Porto Antico per il 2019

Musica. Chick Corea suona le ultime note del Ravenna Jazz Festival al Teatro Alighieri : Approda al mondo del canto con Martina Grossi, con la quale studia tecnica vocale e improvvisazione, iniziando a familiarizzarsi col repertorio Jazzistico. Nel 2007 entra nelle file dell'Alma Jazz ...

Monteprandone - torna 'Fermento Marchigiano'. Presentato il Festival della Birra : ...che crediamo possa diventare parte integrante del programma ufficiale di Fermento Marchigiano " dice Stefano Barbizzi " considerando anche il binomio sempre più vincente quello tra Birra e sport". ...

L'attivista italiano : 'Ecco come salvo i cani dall'inferno del Festival di Yulin' : Poi, durante un viaggio in Asia ho scoperto di come i cani e i gatti vengono trattati in quella parte di mondo. E da lì ho preso a cuore il loro destino, in un posto dove non vige nessuna legge di ...

Festival di Cannes 2018/ 2001 : Odissea nello Spazio - un pilastro del cinema moderno da 50 anni : Oggi al Festival di Cannes verrà proiettata la versione rieditata e curata da Christopher Nolan del film di Stanley Kubrick uscito 50 anni fa. Ce ne parla MASSIMO BORDONI(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:11:00 GMT)Festival di Cannes 2018/ Lezioni di piano, i 25 anni di una Palma d'oro al vero cinema, di L. LocatelliERMANNO OLMI/ La ricerca di un abbraccio all'uomo nel suo cinema, di E. Rauco

Festival del Volontariato : il servizio civile protagonista con le novità della riforma [foto] : ... ma i progetti in Italia potranno prevedere anche un periodo all'estero di massimo tre mesi o, in alternativa, un periodo di tutoraggio volto a facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro. '...

Marco Paolini chiude a Udine la 14ª edizione del Festival 'Vicino/lontano' : Nel 1999 ha fondato la Jolefilm, la società con cui produce tutti i suoi spettacoli e con cui sviluppa la passione per il documentario e il cinema, realizzando opere che hanno avuto un ottimo ...

Portiditerra2018 - Festival del Welcome & del Welfare invito alla cittadinanza ed alla società civile a marciare ed a votare con il ... : marciare per dire no all'economia dell'azzardo significa ribadire il principio della democrazia: i cittadini ed i consumatori hanno il potere di scelta, possono orientare i loro consumi a favore di ...

La marcia delle donne al Festival di Cannes 2018 : «Non siamo una minoranza» : La marcia delle donne è andata in scena anche al festival di Cannes 2018, il primo del terremoto #MeToo e dell’era post-Weinstein. 82 talenti femminili del cinema, guidati dalla regista Agnès Varda e dalla presidente di giuria Cate Blanchett hanno calcato insieme il tappeto rosso del Palais per dire basta alle discriminazioni, e chiedere parità salariale e un trattamento più equo delle donne nell’industria cinematografica (e non ...

'Girl' - un transgender alla conquista del Festival di Cannes : È piuttosto un detonatore di conflitti , un mondo di sacrificio e costrizione che però per la giovane protagonista ha i colori del sogno. La differenza sessuale è a sua volta occasione di conflitto, ...

Terni - in arrivo il Terni Poesia Festival : Penna e Ungaretti al centro della rassegna : Terni " La forza autentica ed evocativa della Poesia, la possibilità di declinarla in varie forme a seconda delle proprie emozioni. Non servirebbe altro per introdurre la quinta edizione del Terni ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città CONFERITO IL PATROCINIO UNESCO AL 55° Festival INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA DI CERVO : Il FESTIVAL INTERNAZIONALE di MUSICA da CAMERA di CERVO ha ricevuto " tramite la Commissione Nazionale Italiana - il PATROCINIO dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura , UNESCO, , in considerazione della rilevanza culturale dell'iniziativa intesa a valorizzare il linguaggio della MUSICA. Riconoscimento prestigioso, che attribuisce a CERVO un ...

Varese - Piccoli pensatori crescono - un Festival della filosofia di successo : ... chi ha recitato, chi ha disegnato, chi ha scritto pensieri e formulato riflessioni sulla bellezza e sulla natura, chi ha proposto un intervento su Galileo e la scienza. Alla prima giornata del ...

Opificiodellarte - il femminicidio al centro del XII Festival di Teatro Giovani : Dalle 21 di questa sera, 11 maggio, avrà inizio il XII Festival di Teatro Giovani presso il Teatro di Opificiodellarte a Biella. La rassegna si aprirà con due spettacoli molto interessanti e intensi per le tematiche che affrontano. Ad aprire la manifestazione lo spettacolo dal titolo "Ferite a morte". Tratto dall'omonimo libro di Serena Dandini, lo ...