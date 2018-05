Il 27 maggio il Premio internazionale di poesia Voci nel deserto 2018

Una città da Nobel. Domani - venerdi' 4 maggio arriva a Perugia Jean-Pierre Sauvage - premio Nobel per la chimica 2016 : Alle ore 15.00 sempre di venerdì 4 maggio, sarà al Post per incontrare da vicino i sostenitori del Museo della Scienza di Perugia. Un'occasione veramente unica, un tu per tu con il Nobel che il museo ...

Premio Alberto Sordi alla Solidarietà - candidature aperte fino al 15 maggio : Il Premio, che si terrà all'interno del Palazzo dell'Arte Antica Spazio Novecento e sarà consegnato da noti personaggi del mondo dello spettacolo, vedrà il riconoscimento economico di 5.000 euro a ...

L'idea di Salvini : "Premio di maggioranza a chi ha un voto in più" : "Chi dice che bisogna fare una nuova legge elettorale, significa che ha due anni da perdere", osserva Matteo Salvini. "Se si va ad elezioni, si può andare con questa legge elettorale aggiungendo una sola riga: chi prende un solo voto in più ha la maggioranza garantita. Che sia una lista o una coalizione, io sono a disposizione". Sarà questa idea sul premio di maggioranza che riuscirà a mettere d'accordo Lega e M5S? Staremo a vedere. Salvini ha ...

Matteo Salvini : premio di maggioranza a chi ottiene un voto in più : Ha chiesto a Mattarella , che deciderà domani, di avere il preincarico per formare un governo. Ma Matteo Salvini, al tempo stesso, non esclude il ritorno alle urne. E stoppa sul nascere qualsiasi ...

Ignazio La Russa : 'Giorgia Meloni ha chiesto una legge elettorale con premio di maggioranza' : 'Il percorso che è sotto gli occhi di tutti è che c'è una larga possibilità di elezioni fra sei mesi, un anno, tre mesi: in questo caso andremo con la stessa legge elettorale?'. Ignazio La Russa ...

A Galatone (Lecce) - il 6 maggio - la prima edizione del Premio d’Arte e Poesia sacra : Galatone (Lecce) – Si svolgerà a Galatone la 1^ edizione del Premio di Arte e Poesia sacra, un’iniziativa che è

Rassegna 22 aprile. L'appello di Meloni : "Cambiare il Rosatellum - introdurre premio di maggioranza" : Il Secolo d'Italia Politica. Appello di FdI a Casellati e Fico: «Convocate le Camere per cambiare il Rosatellum». Il Messaggero Interni . Lucca, bulli in aula contro il professore.Tre bocciati e due sospesi: il preside,...

Giornalisti : il 2 maggio XXI edizione del Premio Francese : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Riconoscimenti a Giornalisti che si sono distinti nel campo delle inchieste, menzioni per professionisti siciliani impegnati sul campo e un corso di formazione professionale. Nell’ambito del Premio Giornalistico nazionale intitolato a Mario e Giuseppe Francese, il cron

Arriva la prima proposta di modifica della legge elettorale : premio di maggioranza al 37% : Giorgia Meloni ha presentato la prima proposta di modifica del Rosatellum bis, l'attuale legge elettorale. FdI chiede l'applicazione di un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che prenda almeno il 37-40% dei voti.Continua a leggere

Consultazioni - Meloni : 'Proporremo riforma voto con premio maggioranza' - LaPresse - : "Fratelli D'Italia ha inviato una lettera al presidente della Camera Roberto Fico per inserire tra gli argomenti da trattare per la Commissione speciale la riforma elettorale che preveda il premio di ...

Anche il 30 marzo il premio Happy Friday : ecco cosa prevede l’omaggio odierno : Si ripropone Anche oggi 30 marzo il premio Happy Friday, vista Anche la conferma di tutto il programma Vodafone Happy (la seconda edizione avrà inizio dal 5 aprile). Il regalo di stamane consiste in un buono sconto da 10 euro di cui usufruire nei negozi THUN, a fronte di una spesa minima di 30 euro. Per il via libera, servirà registrare il codice (uno per ogni cliente) non oltre il 13 aprile 2018. Per maggiori dettagli, si prega di visitare il ...

Salvini : nuova legge elettorale? questa - con premio maggioranza : Modena, 15 mar. , askanews, 'Noi andremo da Mattarella proponendoci come forza di governo. Non chiediamo il voto per tornare a votare ogni 15 giorni', ma 'ovviamente non ne abbiamo paura'. Lo ha detto ...

"Una settimana per una nuova legge elettorale : basta aggiungere un premio di maggioranza al Rosatellum" : "L'unico modo per non prendere in giro gli italiani e fare veloce è applicare un premio di maggioranza all'attuale legge elettorale cosa che già proponemmo e il Pd rifiutò perché probabilmente fiutava l'aria. Se di nuova elegge elettorale si tratta, bisogna prendere questa e nell'arco di una settimana aggiungere un premio di maggioranza per la coalizione vincente, ed è l'unico modo per fare in fretta". ...

Elezioni : Salvini - subito sì a nuova legge voto se snella e con premio maggioranza : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Se ci fosse la certezza che in quindici giorni si approva la nuova legge elettorale con un premio di maggioranza e un governo stabile per la coalizione che vince l’approverei domani mattina”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con l’Associaizone stampa estera.“Conoscendo i tempi e i ritmi della politica italiana, l’ultima cosa che voglio ...