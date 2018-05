Ieri il Salone del Libro di Torino ha chiuso le biglietterie in anticipo perché è stata

Ian Ieri Edizioni al 31° Salone del Libro di Torino : Tra il 2007 e il 2014 mixa la sua passione per l'economia digitale a quella per la musica Techno, High Tech minimal ed Elettronica, alternando notti a tutto volume a serate silenziose, immersa tra le ...

Salone del Mobile - i giovani designer italiani : “I nostri colleghi stranIeri prendono finanziamenti. Noi lasciati soli” : Il Padiglione Satellite del Salone del Mobile, in questi giorni a Milano, ospita i migliori designer mondiali, selezionati ed in gara per il Satellite Award, per la prima volta, quest’anno, assegnato ad un italiano, Stefano Carta Vasconcellones. Stefano fa parte della risicata percentuale di connazionali presenti all’esposizione: 11 su 150. “Mancano strumenti ed aiuti finanziari” denunciano i giovani, tutti under 35 ...