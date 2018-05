Icardi | ombre sul futuro | “devo valutare se restare”

calcioweb.eu

(Di domenica 13 maggio 2018) E’ estremamente dispiaciuto Mauro, bomber dell’Inter, rimasto a secco nella decisiva partita di ieri sera al Meazza contro il Sassuolo: “siamo delusi, l’obiettivo Champions era a portata di mano ma non ce l’abbiamo fatta. Ora dipende tutto dal risultato di Crotone-Lazio, ma non credo che ci sia mancata la rabbia. Siamo anche stati sfortunati anche sul primo gol, nato da una punizione dubbia. Perdere la Champions? Non so dire cosa significherebbe, ma è la fissazione con cui inizio ogni stagione. Non ci resta che tifare Crotone, per poi giocarcela con la Lazio”.getta poi nuovesul proprio: “le mie intenzioni se non dovessimo arrivare in Champions? Ne parlerò con la società a fine stagione, dobbiamose sia un bene per la squadra”. L'articolosul: “devose restare” ...