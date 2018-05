Ibi18 | Nadal | ' Sono qui per giocare e vincere'

sport.ilmessaggero

: #Nadal: “#Thiem mi ha battuto al #MadridOpen perché è un grande giocatore. Non ho giocato al massimo, lo riconosco.… - WeAreTennisITA : #Nadal: “#Thiem mi ha battuto al #MadridOpen perché è un grande giocatore. Non ho giocato al massimo, lo riconosco.… - WeAreTennisITA : #Nadal: “Perdere fa parte del gioco. Sono contento di essermi ripreso dall’infortunio e qui agli IBI ho un’altra po… - WeAreTennisITA : #Nadal: “Il fatto di aver perso al #MadridOpen non mi ha abbattuto. Ho la stessa voglia di vincere qui a Roma e, na… -

(Di domenica 13 maggio 2018) Roma è un torneo cheama, avendolo vinto sette volte, il numero uno del Mondo arriva al Foro come principale favorito: 'Roma è un torneo speciale per me, ho vinto 7 volte, per me è sempre bello ...