sport.ilmessaggero

: Grandissimo #Sonego! Il piemontese si impone su #Mannarino al primo turno degli #IBI18 con 2-6 7-6 6-3. ?????? - WeAreTennisITA : Grandissimo #Sonego! Il piemontese si impone su #Mannarino al primo turno degli #IBI18 con 2-6 7-6 6-3. ?????? - IlmsgitSport : Ibi18, Grandissimo Baldi: vince le qualificazioni e si guadagna il tabellone principale - ilmessaggeroit : Ibi18, Grandissimo Baldi: vince le qualificazioni e si guadagna il tabellone principale -

(Di domenica 13 maggio 2018) Un Pietrangeli rovente - non solo per il caldo - ha guidato Filippo, numero 368 al Mondo alla vittoria del secondo turno di qualificazione contro lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez , 69 nel ranking Atp, in tre set: 4-6, 6-4, 7-6. Un match solido, quello diche entra nel ...