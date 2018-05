I segreti della febbre di Fido

«Ulisse» torna tra i segreti della Roma sotterranea : Ma il mondo sotterraneo di Roma non è infatti soltanto quello classico: Alberto Angela ci farà scoprire nel Palazzo degli Uffici dell'Eur il grande bunker costruito nel 1939 per proteggere i ...

[Il retroscena] Il Pd vuole la presidenza della commissione di controllo sui Servizi segreti e consegna la Rai a Forza Italia : Per la cronaca l'esponente azzurro più titolato a guidare la Vigilanza Rai sarebbe l'ex capogruppo al Senato Paolo Romani, che è stato a più riprese ministro per le Comunicazioni. Per aggirare questo ...

Le meraviglie del sesso e i segreti della vagina spiegati in un libro (che dovrebbero leggere gli uomini) : Gli incontri cambiano la vita, ma alcuni più di altri possono rivoluzionarla davvero. Quando si sono conosciute, Nina Brochmann ed Ellen Støkken Dahl, era l'inizio dell'autunno del 2011 ed entrambe erano giovani studentesse di medicina all'Università di Oslo alle prese con preservativi da infilare su peni di polistirolo bianco. Stringendosi la mano con le dita scivolose che odoravano di lubrificante, erano ben lontane dal ...

Formula 1 - GP Spagna. Tutti i segreti della sospensione Ferrari : Gli elementi visibili della sospensione di una F1, sia essa anteriore o posteriore, sono sempre i triangoli che connettono le ruote al telaio e i tiranti o puntoni che trasferiscono il movimento ...

La verità del Freddo - Abbatino si confessa : in un libro i segreti della banda della Magliana : E' in libreria da oggi La verità del Freddo intervista di Raffaella Fanelli a Maurizio Abbatino , Chiarelettere, Milano 2018, . Quarant'anni fa la sua banda della Magliana spadroneggiava a Roma. Anni ...

Giro d’Italia 2018 : Domenico Pozzovivo - che gamba! E’ nella forma della vita. E i segreti di Nibali… : Domenico Pozzovivo sta incantando in questo avvio di Giro d’Italia 2018. A Gerusalemme disputò una cronometro eccezionale, risultando il migliore tra gli scalatori e perdendo appena 27 secondi dal campione del mondo Tom Dumoulin. Ieri si è mantenuto sempre nelle prime posizioni sullo strappo di CaltaGirone, mentre oggi ha addirittura impressionato. Il capitano della Bahrein Merida, a 10 km dalla conclusione, è rimasto attardato a causa di ...

Al via la missione InSight della NASA : svelerà i segreti del “cuore” di Marte - oggi il lancio : Parte oggi dalla California una nuova missione della NASA per esplorare il sottosuolo di Marte. La navetta spaziale del progetto Mars InSight visiterà uno dei posti più “noiosi” dell’intero pianeta rosso: atterrerà nell’Elysium Planitia, una pianura senza montagne e senza rocce, tanto che alla NASA lo hanno descritto come il Kansas ma senza il mais. Il razzo con a bordo il cruiser sarà lanciato alle 04:05 di mattina in ...

I segreti della cattedrale di Piacenza : La cattedrale di Piacenza oltre ad ospitare nella sua bellissima cupola i preziosi affreschi del Guercino è uno scrigno di luoghi segreti e percorsi storici e artistici, che ne fanno il fulcro della vita culturale piacentina. Dall’esterno, si può ammirare dallo splendido roof top della Lounge Bar La Terrazza al settimo piano del Grande Albergo Roma di INC Hotels Group, dove il bartender Dino vi aspetta con innovativi drinks e da qui si apre lo ...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 aprile 2018 : i 10 segreti e la forza della Preghiera : Madonna di Medjugorje, verso il Messaggio del 25 aprile 2018: l'invito alla Preghiera, il recupero del dialogo con Dio e la relazione col Padre. I messaggi precedenti(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 16:20:00 GMT)

RLab - la Pompei nascosta : droni - laser e 3D svelano i segreti della città sepolta : Sono questi i temi del servizio di copertina di RLab, l'inserto di Repubblica dedicato alla scienza, alla tecnologia e all'ambiente, in edicola mercoledì 11 aprile: Anna Maria Liguori ci porterà alla ...

Harry Styles si congratula con una fan neolaureata e svela i segreti della discografia (video) : Harry Styles si congratula con una fan neolaureata: il simpatico episodio si è verificato durante il concerto di martedì 24 aprile a Melbourne, in Australia, dove il cantante si è esibito per il Live On Tour 2018. Tra una canzone e l'altra della scaletta, Harry Styles si è concesso una breve pausa per interagire con il pubblico, come suo solito. Tra le prime file all'interno dell'arena, il cantante ha notato una ragazza laureata da poco, e ha ...

Westworld - tutti i segreti della seconda stagione - : Eccoci a ridosso della seconda stagione del fantasmagorico mondo dei robot di Westworld , parco tematico dove i robot si ribellano alla scienza di chi li ha creati, del quale vedremo la seconda ...

Dori Ghezzi/ E Fabrizio De Andrè : i segreti della loro vita privata in un libro (Domenica In) : Dori Ghezzi, la donna racconterà la sua splendida storia d'amore con Fabrizio De Andrè a vent'anni dalla scomparsa dell'artista nel salotto di Rai Uno. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 03:39:00 GMT)

Astronomia - misterioso segnale catturato da 4 telescopi di ultima generazione : potrebbe rivelare i segreti della materia oscura : E’ pronta ad entrare in azione la task force internazionale che mira a svelare i segreti della materia oscura di cui e’ composto il 95% della massa dell’Universo: a guidarla e’ Nico Cappelluti, astrofisico italiano all’Universita’ di Miami, che sulla rivista The Astrophysical Journal ha appena pubblicato la scoperta di un misterioso segnale, catturato da ben quattro telescopi a raggi X, che potrebbe ...