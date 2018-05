I robot non sognano di eliminarci

In Repubblica Ceca non hanno paura dei robot : Il New York Times ha dedicato alla robotizzazione dell'economia Ceca un lungo reportage , realizzato nelle scorse settimane, nel corso delle quali la giornalista Liz Alderman ha visitato fabbriche e ...

In Repubblica Ceca non hanno paura dei robot : Nel paese con la più bassa disoccupazione d'Europa, l'automazione delle fabbriche è vista come l'unico modo per salvare l'economia The post In Repubblica Ceca non hanno paura dei robot appeared first on Il Post.

L’auto a guida autonoma ha ucciso una donna. Ma non sparate sul robot : di Carblogger / @carblogger_it Un’auto robot ha investito e ucciso una donna in Arizona. Al volante c’era un software, mentre il tecnico umano a bordo non ha evidentemente fatto in tempo a intervenire per evitare l’impatto. Per il “selfdriving” non è il primo incidente, è il più grave. Parlando con Bloomberg nello stesso giorno, un ex ingegnere che ha sviluppato sistemi di guida autonoma si è lasciato ...

Il robot umanoide di Toyota che non sbaglia un canestro : Nel basket come in altri sport, non si esita a definire come una macchina da punti un giocatore in grado di stracciare da solo gli avversari con le sue prestazioni. Il cestista messo a confronto in questi giorni da Toyota con i malcapitati professionisti dell’Alvark Tokyo (squadra di basket giapponese sponsorizzata dalla stessa Toyota) è però effettivamente una macchina, un robot: si chiama Cue ed è stato progettato dagli ingegneri del ...

"A 5 anni sono stata violentata : è stato terribile. I tanti dolori mi hanno reso un robot : non me ne frega più niente" : Dalia di Lazzaro possiede una di quelle rare bellezze che – come notava Thomas Mann – può "trafiggere come un dolore". E lei, statuaria sessantenne dagli occhi limpidi, quasi trasparenti, nella sua vita ha avuto numerosi successi – cinematografici, musicali, editoriali – e altrettanti dolori: la perdita del figlio 22enne a causa di un incidente, due incidenti che l'hanno costretta a passare mesi a letto, e a ...

Troppo veloce e non fa squadra - catena di fast food licenzia il robot-chef Flippy : I robot e l'Intelligenza artificiale stanno facendo passi da gigante, ma forse non sono così pronti a soppiantare il lavoro degli uomini come lasciano intendere tante previsioni. In California, dopo ...

Su Twitter le bufale corrono più delle notizie vere. E non è colpa dei robots | : Le bufale più veloci riguardano politica, terrorismo, disastri naturali, finanza e scienza. Inoltre, non sarebbero soprattutto bot e altri tipi di programmi a rendere le bufale così popolari ma le ...

