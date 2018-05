I giorni del ciclone : Irrompe il vortice Nord Atlantico. Si tratterà di un ingresso davvero imponente, con frequenti contrasti tra l'aria più fresca in quota e quella più mite presente nei bassi strati dell'atmosfera: si ...

Sergio Mattarella - Maurizio Crozza ai limiti del vilipendio : come riduce il presidente - nei giorni decisivi : Sergio Mattarella , presidente della Repubblica, circondato da giovani fan infoiate che lo toccano ovunque, lo strattonano ed emettono degli urletti deliranti. 'Per le mie groupie sono come Bono degli ...

Sportelli aperti all'Agenzia delle Entrate - ultimi giorni utili per rottamare le cartelle : Sportelli aperti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nella giornata di oggi, sabato 12 maggio, fino alle 13:15 per assistere i cittadini che devono sbrigare entro martedì 15 maggio le pratiche per ...

Nucleare - lascia il direttore dell’Aiea. La decisione a pochi giorni dall’uscita degli Usa dall’intesa con l’Iran : Tero Varjoranta, direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha rassegnato le dimissioni. La decisione è arrivata a pochi giorni dall’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul Nucleare iraniano. Lo riportano i media americani. Il finlandese sarà rimpiazzato dall’italiano Massimo Aparo, capo del dipartimento che si occupa dell’Iran. Il portavoce dell’agenzia ha fatto sapere che la nomina di Aparo è temporanea. L'articolo ...

Tre rapine in tre giorni - preso il rapinatore seriale delle farmacie : La Spezia - Aveva seminato il panico tra i farmacisti spezzini, mettendo a segno tre rapine in tre giorni in altrettante farmacie della zona est della città. Ora il 45enne spezzino autore dei reati si ...

La guida di Romario per Gabriel Jesus : 'Un consiglio? Fare sesso anche nei giorni delle partite'. : Video - Mondiali 2018, le date da non perdere della fase a gironi 01:12 Sullo stesso argomento Coppa del Mondo Risultati Neymar: "Fiducioso, recupererò in tempo per il Mondiale" Neymar infortunato e ...

SANA CHEEMA MORTA IN PAKISTAN - AUTOPSIA : “STRANGOLATA - ROTTO OSSO DEL COLLO”/ Brescia - 22 giorni per la verità : SANA CHEEMA, MORTA in PAKISTAN: uccisa. AUTOPSIA: OSSO del collo ROTTO, strangolata da padre e fratello? E' arrivato il primo esito dell'esame autoptico eseguito sulla ragazza PAKISTANa(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:08:00 GMT)

Festa della mamma : sosteniamo le mamme tutti i giorni : Pochi ruoli nella società sono essenziali, eppure sottovalutati, come quello di una mamma. Essere madre è un lavoro senza sosta, H24, non retribuito eppure tra i più gratificanti al mondo.Domenica 13 maggio, in Italia è la Festa della mamma, una ricorrenza che si festeggia per celebrare la maternità e l'influenza delle mamme non solo in famiglia ma anche nella società. Non basta però un lavoretto ...

Tami - dispersa nell'Oceano per 41 giorni e "salvata" dalla voce del fidanzato morto : Nell'esistenza di Tami Oldham Ashcraft c'è un prima e un dopo. I 41 giorni di disperazione assoluta vissuti in solitudine su uno yacht semidistrutto e alla deriva nel mezzo...

Tami - dispersa nell'Oceano per 41 giorni e 'salvata' dalla voce del fidanzato morto : ... cambiandole per sempre la prospettiva del mondo. Non aveva speranze, Tami, ed era sul punto di lasciarsi andare. Poi, come una luce che si accende all'improvviso, in uno stato di semi-allucinazione ...

55 giorni. L’ITALIA SENZA MORO - LUCA ZINGARETTI/ Il 1978 e gli anni di piombo sullo sfondo del delitto : L'8 maggio LUCA ZINGARETTI racconterà Aldo MORO, la sua prigionia e la sua morte in "55 giorni" lo speciale in onda martedì alle 20.30 prima del film tv con Sergio Castellitto, Il Professore(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:25:00 GMT)

Angelino Alfano - il record : con 1.836 giorni consecutivi è il ministro più a lungo in carica della Repubblica : Oggi si compie un primato: con 1.836 giorni consecutivi di permanenza al governo, Angelino Alfano è il ministro della Repubblica rimasto più a lungo in carica. Giusto dieci anni fa, nel 2008, giurava ...

55 giorni. L’Italia senza Moro - Luca Zingaretti/ "Una programmazione speciale per le vittime del terrorismo" : L'8 maggio Luca Zingaretti racconterà Aldo Moro, la sua prigionia e la sua morte in "55 giorni" lo speciale in onda martedì alle 20.30 prima del film tv con Sergio Castellitto, Il Professore(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 19:53:00 GMT)

Governo - la possibile strada del Colle : giovedì il premier - in Aula entro 10 giorni. Senza fiducia - elezioni il 22 luglio (forse) : Le vie del Quirinale (non) sono infinite. Concluso il terzo giro di consultazioni e constatato lo stallo politico in cui versa il Parlamento, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha indicato le prossime mosse per la nascita – o la morte prematura – di un nuovo Governo. E lo ha fatto dettando tempi e modi precisi che non lasciano spazio a interpretazioni. La nascita di un esecutivo “neutro” Il primo passo è la ...