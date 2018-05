HP annuncia i nuovi EliteBook e ProBook con Windows 10

annunciati nuovi concerti di Arisa nel 2018 - 8 date in estate da nord a sud Italia : info e biglietti : Annunciati concerti di Arisa nel 2018: la cantante sarà in tour nel corso dell'estate, da nord a sud Italia. Fresca di partecipazione in giuria esterna ad Amici di maria De Filippi e attualmente al lavoro su un nuovo album di inediti, la cantante sarà in tournée anche quest'anno: sono stati Annunciati ben 8 concerti di Arisa nel 2018, tra giugno, luglio ed agosto. La cantante si esibirà il 19 maggio a Castelraimondo in provincia di ...

Anastacia in Italia : annunciati nuovi concerti estivi : Si allunga il calendario di "The Evolution Tour 2018" The post Anastacia in Italia: annunciati nuovi concerti estivi appeared first on News Mtv Italia.

annunciati nuovi concerti di Annalisa in estate per Bye Bye live : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : In arrivo nuovi concerti di Annalisa in estate per Bye Bye: la cantante di Savona sarà in tour a seguito della anteprime live di maggio. Dopo l'annuncio delle due anteprime di concerti in programma a maggio, Annalisa farà tappa anche in alcune città italiane durante l'estate, per portare dal vivo al pubblico l'ultimo album d'inediti Bye Bye, pubblicato a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo 2018, dove la cantante ha presentato ...

Tom Walker ha annunciato nuovi concerti in Italia : Tonerà a trovarci anche a novembre! The post Tom Walker ha annunciato nuovi concerti in Italia appeared first on News Mtv Italia.

Kanye West ha annunciato l’uscita di due nuovi album : In arrivo a giugno The post Kanye West ha annunciato l’uscita di due nuovi album appeared first on News Mtv Italia.

annunciati nuovi ospiti di Carmen Consoli & Friends - da Elisa a Samuele Bersani : I nuovi ospiti di Carmen Consoli & Friends sono ufficiali. Dopo l'annuncio ufficiale di qualche settimana fa, ecco aggiungersi alcuni nomi molto importanti al cast che salirà sul palco di Catania il prossimo 1° giugno. Dopo il successo del tour dedicato a Eco di Sirene, l'artista è quindi pronta a tornare nella sua terra per un concerto che ha un doppio intento, oltre a quello musicale. Tra i tanti che saliranno sul palco di Villa ...

annunciati nuovi concerti di Noemi per La Luna con il video di Porcellana in due versioni : I nuovi concerti di Noemi per La Luna sono stati resi ufficiali. Dopo le due anteprime annunciate durante la partecipazione al Festival di Sanremo, l'artista di Porcellana è pronta a tornare sul palco con nuovi live che ha reso noti sulla sua pagina ufficiale, nella quale ha anche condiviso il video del nuovo singolo rilasciato in due versioni, compresa quella remix. Decisa anche la data zero, che si terrà a Cascina il 25 maggio, per ...

annunciato il tour estivo di Francesca Michielin - 14 nuovi concerti da Roma a Treviso : tutte le date e i biglietti in prevendita : Dopo il successo della tournée primaverile, Annunciato il tour estivo di Francesca Michielin per 2640. La cantante di Bassano del Grappa ha concluso domenica 15 aprile a Firenze il tour primaverile, ed ora è pronta per la nuova avventura live in programma per l'estate. Francesca Michielin ha Annunciato 14 nuovi concerti da nord a sud Italia per la seconda parte del 2640 tour, che tra marzo ed aprile ha registrato diversi sold out nei ...

Nuovi concerti di Riki in estate - annunciate 4 date tra Taormina e Torino : calendario completo e biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati Nuovi concerti di Riki in estate: al ricco calendario del tour, si aggiungono quattro nuove date in programma a luglio! Al tour estivo precedentemente annunciato, si aggiungono quattro concerti: Riki si esibirà il 10 luglio a Torino, in occasione del GruVillage Festival, il 16 luglio a Salerno, il 19 luglio per la prima volta nella prestigiosa cornice del Teatro Antico di Taormina (ME) e il 28 luglio al Bolgheri Festival di Marina ...

One Piece World Seeker : annunciati nuovi personaggi e pubblicate nuove immagini che mostrano ambientazioni e NPC : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi che il Germa 66 e la Vinsmoke Family saranno presenti come personaggi in One Piece World Seeker e, inoltre, sono state condivise delle nuove immagini dedicate al gioco.Il Germa 66 e la Vinsmoke Family approdano su Jail Island! Ichiji, il fratello più vecchio dei Vinsmoke è un combattente che usa il potere del Fuoco. Niji, lancia attacchi velocissimi ricoprendosi il corpo con l'elettricità. Yonji, ...

Final Fantasy XV / Nuovi contenuti disponibili per il download : quattro DLC già annunciati : Final Fantasy XV, Nuovi contenuti disponibili per il download: sono state già annunciate quattro DLC per The Dawn of the Future. Grande curiosità da parte dei fan della serie.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:34:00 GMT)

Final Fantasy XV : annunciati a sorpresa quattro nuovi DLC : In occasione di un panel tenutosi in occasione del PAX East, Square Enix ha annunciato interessanti novità in arrivo per Final Fantasy 15 riporta Dualshockers.In un futuro aggiornamento potremo creare il nostro avatar similmente all'espansione Comrades, e potremo rimpiazzare Noctis con il nostro avatar, così da vivere le nostre avventure da una nuova prospettiva. Vedremo inoltre gli altri avatar degli altri giocatori sotto forma di fantasmi ...

Trump annuncia nuovi dazi $100 miliardi contro Cina. Ma Pechino canta già vittoria guerra commerciale : Niente da fare: la guerra commerciale Usa-Cina continua, così come continuano, con cadenza quasi quotidiana, gli annunci di nuovi dazi doganali. Donald Trump ha deciso di non fermarsi all'annuncio con ...

annunciati nuovi concerti di Caparezza in estate : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Caparezza in estate: il cantante ha in programma un lungo tour estivo, da nord a sud Italia. Dopo il tour nei palazzetti durante lo scorso autunno, Caparezza torna a calcare i palchi più importanti d'Italia: si parte il 27 giugno dal Lucca Summer Festival, in Piazza Napoleone a Lucca. Alle date precedentemente annunciate, si aggiungono due nuovi concerti di Caparezza: il 5 luglio il cantante si esibirà alla Fiera ...