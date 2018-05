Honor 10 è già arrivato da Expert svelandoci il prezzo di vendita in Italia

Honor 10 arriva in Italia il 15 maggio con prezzo già scontato al lancio : ecco come : Huawei inizierà la commercializzazione in Italia del nuovo Honor 10 a partire dal 15 maggio 2018, ma c’è già in atto una promozione sul sito ufficiale che vi permetterà di acquistarlo scontato: ecco come.Ufficializzato in Cina lo scorso 19 aprile 2018, Honor 10 è il nuovo smartphone android top di gamma del marchio secondario di Huawei che molto presto farà il suo debutto pure sui mercati internazionali.Infatti in data 15 maggio 2018 ...

Honor 10 senza veli : scheda tecnica svelata da TENAA già oggi 16 aprile : Come è già noto, l'Honor 10 farà la sua comparsa il prossimo 15 maggio ma già oggi siamo in grado di presentare ai nostri lettori con quasi assoluta certezza la relativa scheda tecnica del successore diretto di Honor 9, così come svelata grazie al passaggio del device per la certificazione TENAA. Dopo avervi dato notizia degli inviti alla presentazione dell'Honor 10 prevista fra un mese, ecco che le specifiche del telefono sono tutte ...

Prime foto prototipo Honor 10 : emerso già qualche dettaglio : Non poteva mancare all'appello Honor 10, che dovrebbe essere presentato nel giro di un paio di mesi al massimo, ed offrire così un'altra valida alternativa nelle fila dei device di un certo peso. La sussidiaria Huawei avrebbe in mente di gettare in mischia una versione miniaturizzata di Honor View 10, anch'essa contraddistinta dal notch sulla parte alta del display. iPhone X ha fatto scuola (piaccia oppure no, il trend è questo), come dimostrato ...

Virus Android ‘RottenSys’ colpisce già in fabbrica : Huawei - Honor e Xiaomi i più coinvolti : I Virus Android ormai fanno incetta di smartphone: quello di cui stiamo per raccontarvi fa parecchio rabbrividire. Trattasi di 'RottenSys', un adware che ha iniziato a diffondersi nel settembre 2016 senza sosta, fino a contare circa 4.964.460 dispositivi infetti. Si tratta di un Virus Android che non si propaga dall'esterno, e che quindi, pur volendo, non riuscireste a tenere lontano facendo attenzione alle applicazioni installate giorno dopo ...