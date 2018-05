Hoffenheim in Champions League | parte la festa in conferenza stampa

L' Hoffenheim chiude al 3° posto e va in Champions : ora la Roma è più vicina alla seconda fascia : La Roma , prima di affrontare la Juve all'Olimpico e di avere la certezza della partecipazione alla prossima Champions , incassa intanto un risultato dallultimo turno della Bundesliga. La vittoria dell'...

Bundesliga - Borussia Dortmund e Hoffenheim in Champions League. GOL E HIGHLIGHTS della 34giornata : Ultimi novanta minuti di stagione regolamentare in Bundesliga: 34giornata di campionato dove gol, emozioni e spettacolo non si sono di certo fatti desiderare. Al triplice fischio finale su tutti i ...