Ha 11 anni e deve essere operata Quando esce dalla sala è la tragedia | “Hanno sbagliato

Giro d’Italia 2018 - nona tappa Pesco Sannita-Campo Imperatore : il tappone sugli Appennini! Aru deve provarci sul Gran Sasso d’Italia : Il Giro d’Italia 2018 arriva ad un momento potenzialmente decisivo nella lotta per la Maglia Rosa, con la nona tappa, che vedrà i corridori partire da Pesco Sannita e dopo ben 225 km arrivare sul Gran Sasso d’Italia, fino ai 2135 metri di Campo Imperatore. Un vero e proprio tappone sugli Appennini, che offrirà il terzo arrivo in salita di questa edizione. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della nona tappa del ...

Il Ministero deve risarcire un bidello di Salerno - precario a 66 anni : La sentenza del tribunale di Salerno è un segnale forte, contro il problema dell'abuso di contratti precari nel mondo della scuola, dove i lavoratori devono sottoscrivere accordi a tempo determinato, ...

A 66 anni è ancora precario : il ministero lo deve risarcire : Il ministero dell'Istruzione dovrà versare a titolo di risarcimento oltre 20mila euro a un bidello di 66 anni. L'uomo, collaboratore scolastico di Frisciano, si era rivolto al tribunale del lavoro per denunciare la...

Salerno - a 66 anni è ancora precario : il Ministero lo deve risarcire : Salerno, a 66 anni è ancora precario: il Ministero lo deve risarcire La decisione mira anche ad eliminare il precariato per i collaboratori scolastici Continua a leggere

Salerno - a 66 anni è ancora precario : il Ministero lo deve risarcire : Il 26 aprile scorso, il giudice ha stabilito che un bidello che ha lavorato per più di 36 mesi nella scuola con contratti a tempo determinato ha diritto alla progressione di carriera con il ...

Perugia - arrestato dalla polizia tunisino ricercato : deve scontare due anni e due mesi di reclusione : Perugia I poliziotti della Volante lo hanno rintracciato in occasione di controlli in una struttura di ospitalità ove aveva trovato sistemazione. Dagli accertamenti sullo straniero, un tunisino dell'...

Condannato per furto a Modica Bassa : deve scontare 3 anni in carcere : Il 24enne Modicano arrestato per estorsione, furto in concorso e violenza privata a Modica Bassa alla vigilia di Pasqua 2014 va in carcere.

Barletta Puttilli - incontro di Cannito con i vertici del Barletta Calcio."E' la casa dello sport - deve tornare agibile" : "Il calcio e lo sport in generale " ha detto Cannito " sono strumenti che favoriscono la socialità, che veicolano entusiasmo in una comunità e servono anche alla sua economia". "A l netto del ...

Castagneto Carducci - la spiaggia dei nobili deve tornare libera. Il Comune ordina la demolizione dei capanni abusivi : Nell’uovo di Pasqua i nobili di Bolgheri hanno trovato una brutta sorpresa: la notifica di demolizione delle storiche capanne sulla spiaggia libera tra Marina di Bibbona e Marina di Castagneto, nel Comune di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, su cui si affaccia anche l’oasi di Bolgheri, ribattezzata dalle cronache anche come “la spiaggia dei vip“. Lo ha deciso la sindaca Sandra Scarpellini, Pd, in un Comune dove alle ...

Brasile - via libera della Corte suprema all'arresto di Lula : l'ex Presidente deve scontare 12 anni : Lula da Silva può adesso essere incarcerato per scontare la pena che gli è stata inflitta per corruzione e riciclaggio. Come previsto dagli osservatori, la decisione è stata presa con una maggioranza risicata: 6 voti contro 5

Ninì Campobasso : 'Ho 100 anni e il meglio deve ancora venire' : ... uno degli uomini che hanno dato lustro e sviluppo all'economia della città. Festeggiamo insieme a lui questo traguardo, augurandogli che ce ne siano moltissimi altri, augurandoci che il suo lavoro, ...

Logistica - 15 anni fa l'Italia fu fermata da errori gravissimi. Ora deve ripartire senza ripeterli : Per chi, come Conftrasporto, ha scelto di dar vita all'interno della maggior confederazione del mondo dei servizi , la Logistica è un servizio, a una rappresentanza 'del sistema', la decisione di ...

Silvio Berlusconi - l'accusa della Corte dei Conti : 'Fece cadere Prodi - deve pagare i danni all'Italia' : ' Silvio Berlusconi deve pagare un risarcimento danni all'Italia per aver fatto cadere Romano Prodi nel 2008'. Non è un editoriale del Fatto quotidiano o di Repubblica , ma il nuovo clamoroso attacco ...

Gianni Letta in missione per Silvio Berlusconi : deve cercare l'appoggio del Pd. Ma senza Matteo Salvini premier? : In questa convulsa e difficile fase post-elettorale, Silvio Berlusconi punta su Gianni Letta , lo storico plenipotenziario di Forza Italia i cui poteri, prima del 4 marzo, sembravano leggermente ...