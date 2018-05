Grave incidente sul lavoro a Padova | colata di acciaio liquido investe quattro operai

Incidente sulla SS 20 nell'imperiese : ferito Gravemente un centauro 26enne di Centallo : Grave Incidente nel pomeriggio di ieri , 12 maggio, sulla SS 20 del Colle di Tenda, in territorio imperiese, nel Comune di Olivetta San Michele. Un motociclista, secondo quanto risulta, avrebbe perso ...

Giussano - incidente ai confini con Arosio : due feriti - uno è Grave : grave incidente poco prima della mezzanotte del 12 maggio al confine tra Arosio e Giussano. Due macchine si sarebbero toccate durante un sorpasso. Due feriti: uno è stato trasportato in gravi ...

Grave incidente a Ragusa : scooter contro suv : Ragusa - Grave incidente stradale in via Guglielmo Nicastro, angolo Via ragazzi del 99, a Ragusa. A restare coinvolti uno scooter 125 e un SUV Nissan. Sul posto il personale del 118 per soccorrere il ...

Grave incidente nella Galleria Laziale - traffico bloccato : U n incidente, pare dalle conseguenze molto gravi , si è verificato poco prima delle 20 lungo la Galleria Laziale che collega Fuorigrottta a Mergellina. Il traffico è del tutto bloccato, anche per la ...

Incidente sul lavoro - studente Gravemente ferito durante uno stage - : Un ragazzo 16enne stava svolgendo una delle attività periodiche di formazione in un'azienda di Pavia di Udine. Stava utilizzando una fresa quando si è semi-amputato una mano. È stato subito ...

Incidente sul lavoro - studente Gravemente ferito durante uno stage : Incidente sul lavoro, studente gravemente ferito durante uno stage Un ragazzo 16enne stava svolgendo una delle attività periodiche di formazione in un'azienda di Pavia di Udine. Stava utilizzando una fresa quando si è semi-amputato una mano. È stato subito trasportato in elicottero in un centro ospedaliero specializzato di ...

Giro d'Italia : quinta tappa - Grave incidente a un motociclista - percorso cambiato : L'olandese, che è anche campione del mondo, guadagna 37 secondi rispetto a uno dei suoi più temibili avversari Froome, che era caduto in mattinata prima di partire, e ben 50 su Fabio Aru, un altro ...

Giro d'Italia : oggi la quinta tappa - Grave incidente a un motociclista - percorso modificato : In streaming si potrà vedere su RaiPlay. A seguire il Giro anche Eurosport1 tutti i giorni in diretta dalle 13 e in streaming con SkyGo ed Eurosport Player.

Giro : Grave incidente - muore un motociclista. Variato percorso quinta tappa : Un gravissimo incidente stradale fra una moto e una Fiat Stilo ha obbligato gli organizzatori del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, che oggi disputa la 5/a tappa, a modificare il percorso della ...

Ciclismo : Grave incidente nell'agrigentino - modificato percorso Giro d'Italia : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Un grave incidente avvenuto oggi nell'agrigentino ha costretto gli organizzatori del Giro d'Italia a modificare il percorso della gara ciclistica della Agrigento-Santa Ninfa. Nello scontro tra una moto e una Fiat Stilo è rimasto ferito il motociclista.

Ciclismo : Grave incidente nell’agrigentino - modificato percorso Giro d’Italia : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) – Un grave incidente avvenuto oggi nell’agrigentino ha costretto gli organizzatori del Giro d’Italia a modificare il percorso della gara ciclistica della Agrigento-Santa Ninfa. Nello scontro tra una moto e una Fiat Stilo è rimasto ferito il motociclista. L'articolo Ciclismo: grave incidente nell’agrigentino, modificato percorso Giro d’Italia sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ciclismo : Grave incidente nell'agrigentino - modificato percorso Giro d'Italia : Palermo, 9 mag. , AdnKronos, Un grave incidente avvenuto oggi nell'agrigentino ha costretto gli organizzatori del Giro d'Italia a modificare il percorso della gara ciclistica della Agrigento-Santa ...

Giro d’Italia - Grave incidente stradale ad Agrigento : moto contro auto/ Cambia il percorso della 5a tappa : Giro d’Italia, grave incidente stradale ad Agrigento: moto contro auto. Cambia il percorso della 5a tappa a seguito di un duro scontro avvenuto questa mattina al km 0(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:44:00 GMT)

Ciclismo : Grave incidente nell’agrigentino - modificato percorso Giro d’Italia : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) – Un grave incidente avvenuto oggi nell’agrigentino ha costretto gli organizzatori del Giro d’Italia a modificare il percorso della gara ciclistica della Agrigento-Santa Ninfa. Nello scontro tra una moto e una Fiat Stilo è rimasto ferito il motociclista. L'articolo Ciclismo: grave incidente nell’agrigentino, modificato percorso Giro d’Italia sembra essere il primo su Meteo Web.