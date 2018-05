Grande Fratello | una richiesta del Moige potrebbe creare problemi al reality

Grande Fratello 15 - Aida Nizar a Domenica Live : "Sono una vincitrice! Sono più carica di prima! Il pubblico mi ha protetto dalla cattiveria" : Dopo l'eliminazione dal Grande Fratello 15, Aida Nizar è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live e lo show è stato, ovviamente, assicurato. L'esuberante star dei reality show proveniente dalla Spagna è tornata nello studio del programma Domenicale di Canale 5 più carica che mai:prosegui la letturaGrande Fratello 15, Aida Nizar a Domenica Live: "Sono una vincitrice! Sono più carica di prima! Il ...

Grande Fratello 15 - Patrizia Bonetti : "Mi spiace che Luigi abbia messo in discussione la mia sincerità. Mariana mi ha dato della p......" : Patrizia Bonetti, ex concorrente del Grande Fratello 15, ha preso parte al dibattito dedicato al reality show di Canale 5 che ha aperto la puntata odierna di Domenica Live, programma condotto da Barbara D'Urso.Patrizia ha avuto l'opportunità di confrontarsi sia con la sorella di Luigi Mario Favoloso (tra Patrizia e l'ex fidanzato di Nina Moric, si era instaurato un bel feeling all'interno della Casa) che con la madre di Mariana Falace ...

Attacco di Alfonso Signorini a Barbara D’Urso : il Grande Fratello ancora nell’occhio del ciclone : È uno dei giornalisti più famosi in Italia, Alfonso Signorini da anni è ormai considerato il vero e indiscusso re del gossip. Delle volte scomodo e irriverente, ma sempre ‘sul pezzo’ come si usa dire in gergo, opinionista televisivo e Grande amante della cultura, il conduttore televisivo ha recentemente concesso un’intervista a La Verità in cui ha raccontato la sua carriera, ma anche un episodio importantissimo della sua ...

Grande Fratello - la clamorosa anticipazione : chi fanno fuori martedì sera - 'con una scusa' : Un'espulsione camuffata al Grande Fratello. L'accusa a Barbara D'Urso è di quelle gravissime ma i complottisti sono sicuri e scatenati: martedì sera la produzione farà uscire Luigi Favoloso, mascherando la squalifica "come eliminazione diretta o ritiro volontario". --Su Twitter tanti sono sicuri che finirà così: gli autori del GF, di fronte alle polemiche e al tracollo economico che si rischia con la fuga degli sponsor da un reality diventato ...

Clamoroso al Grande Fratello : Aida rientra in casa dopo l'eliminazione : Non sono poche le polemiche che sono scaturite sul web dopo l'eliminazione di Aida dalla casa del Grande Fratello . Gli spettatori sono rimasti delusi per l'eliminazione della concorrente spagnola che ...

Grande Fratello - lo sponsor F**K si ritira : i concorrenti restano senza costumi. 'Ecco come faremo la doccia' : Gli sponsor fuggono dal Grande Fratello e ritirano i loro prodotti in segno di dissenso nei confronti del bullismo e degli scarsi provvedimenti adottati dalla produzione per dissociarsi dai frequenti ...

Grande Fratello - cellulare in casa : il video-prova. Fan indignati : 'Barbara D'Urso ci prendi per i fondelli' : Un cellulare all'interno della casa del Grande Fratello : durante questa edizione è la seconda volta che il sospetto che i concorrenti non siano poi così isolati dall'esterno si fa consistente proprio ...

“Ci prendi per il c***?!”. Grande Fratello - tutti contro Barbara D’Urso. Per Carmelita si mette male : Se prima di mezzo c’erano solo i concorrenti, adesso nel calderone della critica finisce anche Barbara D’Urso. Per Carmelita non si mette benissimo, i fan infatti sono infuriati con lei e, almeno per ora, il polverone non sembra destinato ad abbassarsi. A far saltare il banco, per l’ennesima volta, è stata Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha mostrato un video nel quale alcuni concorrenti del reality show parlano della ...

Luigi Favoloso abbandona il Grande Fratello! : Incredibile! La quindicesima edizione del Grande Fratello pullula di colpi di scena! Dopo l’eliminazione di Aida Nizar e l’entrata nella casa del Ken umano, Luigi Favoloso abbandona il gioco! Vediamo che cosa è accaduto! Credete che gli autori del Grande Fratello abbiano ignorato i comportamenti scorretti di Luigi Favoloso nei confronti di Aida Nizar? La settimana scorsa l’imprenditore napoletano in vista delle nomination ha ...

Grande Fratello - c'è un telefono nella casa? Il sospetto di Striscia la notizia e il video-prova : Il sospetto che nella casa del Grande Fratello ci sia un cellulare si fa sempre più concerto. Striscia la notizia ha sollevato il caso con un video riportato sulla pagina Facebook Grande Fratello 2018 ...