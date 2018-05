Grande Fratello | una richiesta del Moige potrebbe creare problemi al reality

Blastingnews

: RT se vuoi che Aida Nizar ritorni al Grande Fratello. - trash_italiano : RT se vuoi che Aida Nizar ritorni al Grande Fratello. - VittorioSgarbi : Al tavolo delle trattative tra M5S e Lega c’è tale Rocco Casalino, noto per aver partecipato al Grande Fratello. No… - stanzaselvaggia : Cos’erano i reality e cosa sono diventati, fino alla deriva dell’ultimo Grande Fratello. -

(Di domenica 13 maggio 2018) Quest'edizione delVIDEOè al centro delle polemiche a causa del comportamento di alcuni concorrenti. Tutto ha avuto inizio con l'ingresso nella casa dell'esuberante Aida Nizar. Nel giro di pochi giorni è riuscita a stravolgere gli equilibri del gruppo che ha deciso di allontanarla. La situazione è degenerata quando il senegalese Baye Dame ha sfiorato una lite con lei per una coppa di tiramisù. Si sono verificati dei veri e propri atti di bullismo compiuti ai danni della donna non solo da lui, ma anche da altri, come Luigi Favoloso. Il pubblico italiano ha chiesto alla produzione deldi prendere dei provvedimenti, ma solo il ragazzo di colore è stato squalificato. Luigi invece è stato mandato in nomination. Nonostante abbia ricevuto questa punizione, ha continuato a prendere di mira Aida. Durante una cena, per esempio, ha perso le staffe con lei perché ...