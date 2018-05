Grande Fratello | la confessione privata | ' Faccio veramente schifo | sesso con due ragazze

Grande Fratello - Angelo rivela : notte hot con Baye Dame al Lido Carmelita. Poi tocca le parti intime di Filippo : GF15 - Angelo notte di confidenze, nemmeno troppo velate, al Grande Fratello 2018. I ragazzi (soprattutto i maschi) hanno parlato a più riprese dell’astinenza da rapporti sessuali che stanno affrontando dal loro ingresso in casa, e Angelo Sanzio, il Ken italiano, ha svelato di aver vissuto momenti di passione con l’espulso Baye Dame. I concorrenti erano seduti attorno alla tavola per la cena, e la conversazione era decisamente hot. A ...

Grande Fratello : Luigi Favoloso abbandonerà il reality martedì prossimo? : Luigi Favoloso è sicuramente uno dei protagonisti della quindicesima edizione del Grande Fratello: con i suoi comportamenti discutibili, il napoletano è stato sin dall'inizio il personaggio più chiacchierato della Casa. Dopo aver battuto al televoto Aida Nizar, voci sempre più insistenti sostengono che l'ex fidanzato di Nina Moric potrebbe lasciare il reality nel corso della puntata di martedì 15 maggio. Il motivo di questo presunto abbandono, ...

Grande Fratello 15 - Rodrigo Alves - il Ken Umano : "Cristiano Malgioglio è geloso di me" : Rodrigo Alves, il Ken Umano originale, è stata intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, dopo la sua veloce partecipazione, in qualità di guest star, al <a href="http://www.gossipblog.it/categoria/Grande-Fratello">Grande Fratello 15.Queste sono state le prime dichiarazioni di Alves, assolutamente soddisfatto dell'esperienza:prosegui la letturaGrande Fratello 15, Rodrigo Alves, il Ken Umano: ...

Clamoroso al Grande Fratello : Aida rientra in casa dopo l'eliminazione : di Salvatore Maria Ferrarelli Non sono poche le polemiche che sono scaturite sul web dopo l'eliminazione di Aida dalla casa del Grande Fratello . Gli spettatori sono rimasti delusi per l'eliminazione ...

Grande Fratello 15 - la madre di Simone Coccia : "Ho le ricevute degli alimenti versati da mio figlio" : Simone Coccia Colaiuta, come sappiamo, è uno dei concorrenti attualmente presenti nella casa del Grande Fratello 15 ed è il fidanzato della senatrice della Repubblica, Stefania Pezzopane. La madre dell'ex spogliarellista, la signora Tiziana, è intervenuta durante il dibattito dedicato al Grande Fratello 15 che ha aperto la puntata odierna di Domenica Live, commentando le dichiarazioni dell'ex moglie di suo figlio, stando alle quali Simone ...

Grande Fratello : Baye Dame e Angelo hanno avuto un rapporto intimo? : Angelo Sanzio rivela di aver avuto un rapporto con Baye Dame al GF 15 Nuova rivelazione nella casa del Grande Fratello avvenuta durante il pranzo. Angelo Sanzio, soprannominato il Ken umano italiano, ha confessato ai suoi coinquilini di aver avuto un rapporto intimo con Baye Dame, il concorrente squalificato dalla Casa più spiata d’Italia dopo l’aggressione verbale e quasi fisica al ciclone spagnolo amato dagli italiani Aida Nizar. ...

Grande Fratello - il bacio gay in giardino : colpo di scena - bocca a bocca con reazione scomposta : bacio gay a un passo al Grande Fratello . colpo di scena dopo giorni e giorni di 'riscaldamento': Filippo, spesso stuzzicato da Angelo nei giorni scorsi, lo ha colto di sorpresa nel giardino e gli ha ...

Grande Fratello : una richiesta del Moige potrebbe creare problemi al reality : Quest'edizione del Grande Fratello è al centro delle polemiche a causa del comportamento di alcuni concorrenti. Tutto ha avuto inizio con l'ingresso nella casa dell'esuberante Aida Nizar. Nel giro di pochi giorni è riuscita a stravolgere gli equilibri del gruppo che ha deciso di allontanarla. La situazione è degenerata quando il senegalese Baye Dame ha sfiorato una lite con lei per una coppa di tiramisù. Si sono verificati dei veri e propri atti ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar a Domenica Live : "Sono una vincitrice! Sono più carica di prima! Il pubblico mi ha protetto dalla cattiveria" : Dopo l'eliminazione dal Grande Fratello 15, Aida Nizar è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live e lo show è stato, ovviamente, assicurato. L'esuberante star dei reality show proveniente dalla Spagna è tornata nello studio del programma Domenicale di Canale 5 più carica che mai:prosegui la letturaGrande Fratello 15, Aida Nizar a Domenica Live: "Sono una vincitrice! Sono più carica di prima! Il ...

Grande Fratello 15 - Patrizia Bonetti : "Mi spiace che Luigi abbia messo in discussione la mia sincerità. Mariana mi ha dato della p......" : Patrizia Bonetti, ex concorrente del Grande Fratello 15, ha preso parte al dibattito dedicato al reality show di Canale 5 che ha aperto la puntata odierna di Domenica Live, programma condotto da Barbara D'Urso.Patrizia ha avuto l'opportunità di confrontarsi sia con la sorella di Luigi Mario Favoloso (tra Patrizia e l'ex fidanzato di Nina Moric, si era instaurato un bel feeling all'interno della Casa) che con la madre di Mariana Falace ...

Attacco di Alfonso Signorini a Barbara D’Urso : il Grande Fratello ancora nell’occhio del ciclone : È uno dei giornalisti più famosi in Italia, Alfonso Signorini da anni è ormai considerato il vero e indiscusso re del gossip. Delle volte scomodo e irriverente, ma sempre ‘sul pezzo’ come si usa dire in gergo, opinionista televisivo e Grande amante della cultura, il conduttore televisivo ha recentemente concesso un’intervista a La Verità in cui ha raccontato la sua carriera, ma anche un episodio importantissimo della sua ...

Grande Fratello - la clamorosa anticipazione : chi fanno fuori martedì sera - 'con una scusa' : Un'espulsione camuffata al Grande Fratello. L'accusa a Barbara D'Urso è di quelle gravissime ma i complottisti sono sicuri e scatenati: martedì sera la produzione farà uscire Luigi Favoloso, mascherando la squalifica "come eliminazione diretta o ritiro volontario". --Su Twitter tanti sono sicuri che finirà così: gli autori del GF, di fronte alle polemiche e al tracollo economico che si rischia con la fuga degli sponsor da un reality diventato ...

Grande Fratello - lo sponsor F**K si ritira : i concorrenti restano senza costumi. 'Ecco come faremo la doccia' : Gli sponsor fuggono dal Grande Fratello e ritirano i loro prodotti in segno di dissenso nei confronti del bullismo e degli scarsi provvedimenti adottati dalla produzione per dissociarsi dai frequenti ...