Grande Fratello 2018 Luigi Favoloso tra Veronica e Mariana | duri scontri e sospetti

Aida Nizar torna al Grande Fratello 2018?/ Martedì il confronto con gli ex coinquilini : l'ultima indiscrezione : Aida Nizar pronta a tornare al Grande Fratello 2018 Martedì, in diretta, per un confronto con gli ex coinquilini? L'indiscrezione di Dagospia e non solo!(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 07:18:00 GMT)

Chi è Simone Coccia Colaiuta? Biografia - età e vita privata del concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Simone Coccia Colaiuta? Al Grande Fratello 2018 stiamo avendo la possibilità di conoscerlo meglio, come persona ma anche come concorrente, come giocatore di un reality show che sembrava intenzionato a portare al termine, puntando alla vittoria magari. Ancor prima del GF, però, tutti sapevamo chi fosse Simone: è il fidanzato di Stefania Pezzopane, lo abbiamo spesso visto nei salotti di Barbara d'Urso ed è anche grazie a lei che adesso si ...

Grande Fratello - blitz della produzione nella Casa. Sequestrate delle lenzuola : giallo sul blitz della produzione all'interno della Casa della Grande Fratello . Questa mattina un autore ha fatto irruzione e ha portato via alcune lenzuola. Il tutto è successo dopo che Filippo ...

Nintendo Switch / Il noto marchio di videogame interrompe l'accordo col Grande Fratello! : Nintendo Switch, il noto marchio di videogame interrompe l'accordo con il Grande Fratello. La decisione presa in merito agli avvenimenti denigtratori arrivati all'interno della casa.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 20:43:00 GMT)

Grande Fratello - la scenata di gelosia di Veronica contro Luigi : 'Troppe attenzioni a Mariana - sei incoerente' : Luigi Favoloso ha espresso più volte di non apprezzare l'atteggiamento di Mariana Falace all'interno della casa del Grande Fratello, ma è proprio l'amica Veronica Satti a trovarlo incoerente. Tra i ...

“Aida Nizar meritava di uscire” : l’opinione di Lidia Vella sul Grande Fratello : Grande Fratello, Aida Nizar meritava di uscire? L’opinione dell’ex gieffina Lidia Vella A commentare le ultime vicende del Grande Fratello è stata chiamata in diretta Lidia Vella. L’ex gieffina, nello specifico, ospite a Non succederà più (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio), ha espresso la sua opinione riguardo la discussissima […] L'articolo “Aida Nizar meritava di ...

Grande Fratello - scenata di gelosia di Veronica contro Luigi : «Troppe attenzioni a Mariana - sei incoerente» : Luigi Favoloso ha espresso più volte di non apprezzare l'atteggiamento di Mariana Falace all'interno della casa del Grande Fratello, ma è proprio l'amica Veronica Satti a trovarlo incoerente. Tra i ...

Al Grande Fratello va in onda Alessia Prete sul water : Un nuovo episodio imbarazzante segna l'ultima edizione del Grande Fratello . A causa di un errore tecnico, durante la diretta streaming sono state mandate in onda le immagini riprese da una telecamera ...

IL KEN UMANO - RODRIGO ALVES/ Torna da Barbara D'Urso e fa un'importante rivelazione (Grande Fratello 2018) : RODRIGO ALVES, il Ken UMANO dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello 2018 e si prepara a Tornare nel salotto di Barbara D'Urso. Le parole sulla sua sessualità(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:40:00 GMT)

Grande Fratello e cacca - allora è un vizio... Il regista si 'sbaglia' - cosa inquadrano : Dopo le polemiche sul Grande fratello perché Alessia Prete era stata inquadrata mente faceva i suoi bisogni in bagno, stanotte , 12 maggio, di nuovo per errore sono state trasmette le immagini dalla ...

Grande Fratello 2018 - sponsor in fuga : il reality chiude?/ Concorrenti sconcertati e preoccupati : sponsor in fuga dal Grande Fratello 2018: il programma rischia la chiusura? I Concorrenti sono preoccupati e sconcertati. Bevono in brocche di acqua corrente e hanno restituito i costumi(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:00:00 GMT)

“Tutto nudo… da infarto!. Valerio Logrieco dopo il Grande Fratello. Il primo eliminato del reality pubblica due foto sui social e le fan non si trattengono : gli scatti bollenti : Valerio Logrieco è stato il primo eliminato della quindicesima edizione del Grande Fratello Nip. Insieme a Filippo Contri e Simone Poccia era uno dei ”super boni” del reality, come erano stati soprannominati da Barbara D’Urso. I tre avevano dovuto condividere una settimana in una fattoria prima dell’ingresso nella casa del Gf, ma l’avventura di Valerio è durata una decina di giorni. A vincere la prima ...

Grande Fratello nei guai : Luigi Favoloso a rischio espulsione? : Luigi Favoloso potrebbe essere espulso dal GF 15? L’indiscrezione choc Queste ultime ore sono state davvero complicate per la quindicesima edizone del Grande Fratello. Cosa è successo stavolta? Molti sponsor hanno preso le distanze dal padre di tutti i reality condotto da Barbara d’Urso per via di tutti gli episodi di bullismo di queste settimen ai danni di Aida Nizar. Per tale ragione proprio gli sponsor se la sono data a gambe ...

Alessia Prete - prima lite al Grande Fratello con Matteo Gentili : «Se avessi più seno...» : Primi screzi di coppia al Grande Fratello . Alessia Prete sarebbe rimasta molto delusa da una battuta che avrebbe fatto il neo fidanzato Matteo Gentili . Battuta che avrebbe riguardato le sue curve. ...