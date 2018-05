Grande Fratello 15 | Luigi lascerà la casa in diretta?

Blastingnews

(Di domenica 13 maggio 2018) Il giorno seguente alla finale dell'Isola dei Famosi, su Canale 5, è tornato l'appuntamento con il reality show più longevo della televisione italiana, il. La quindicesima edizione del programma nella sua versione originale Nip ha accolto, per la quarta volta, Barbara D'Urso alla conduzione. La bella Carmelita, nonostante i mille impegni tra Roma e Milano per Pomeriggio 5 e Domenica Live, ha accettato di buon grado di ritornare nel programma che l'ha resa celebre al pubblico nelle vesti da conduttrice. Infatti, molti giovani ignorano il curriculum eccelso da attrice della D'Urso in fiction importanti come Orgoglio e la Dottoressa Giò. Per questa nuova edizione delgli autori hanno scelto di affiancare a concorrenti sconosciuti, altri noti per diversi motivi e soprattutto di ridurre la durata della trasmissione a due mesi anziché i tre mesi dell'edizione ...